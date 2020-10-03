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Spor TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Momentum Atletizm Kulübüne ziyaret
Spor

TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Momentum Atletizm Kulübüne ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:33:17 -
TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Momentum Atletizm Kulübüne ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, bu yıl atletizm liglerinde başarılı bir grafik çizen İstanbul Momentum Atletizm Spor Kulübünü ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkan Çintimar, Turkcell Süper Lig'de 98 puan toplayarak 6. sırada yer alan Momentum Spor Kulübünü ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Turuncu-beyazlı kulübün kısa geçmişine rağmen önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Çintimar, kulüp başkanı Fatma Tuğçe Bilgin ile yönetimine atletizme olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.


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