Tacizci Celal Şengör ilk kez konuştu! Rezil savunma

Dışkısını yediğini itiraf ederek mide bulandıran ve daha birçok skandalla gündemden düşmeyen ateist profesör Celal Şengör, bu kez de bir bayan öğrencisini taciz ettiğini söledi. Şengör, öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığını meziyetmiş gibi anlattı.

Bir yayında konuşan Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." diyerek izleyenleri de dehşete düşürdü!

Celal Şengör'ün rezil sözlerinin ardından sosyal medya ayağa kalktı.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, tacizci Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rezil savunma!

Celal Şengör infiale neden olan skandal olayla ilgili ilk açıklamayı "Neler Oluyor Hayatta" programına yaptı.

Şengör'ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, "Celal Hoca 'Ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum.' diyor" şeklinde konuştu.