  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Taciz ihbarına gittiler, kaçak göçmenleri yakaladılar
Yerel

Taciz ihbarına gittiler, kaçak göçmenleri yakaladılar

Okmeydanı’nda bir adresteki taciz ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeriye girdiğinde eve saklanmış kaçak göçmenleri yakaladı. Kaçak göçmenler sınırdışı işlemleri için göç idaresi merkezine gönderilirken, ev sahibine ise 36 bin 36 TL para cezası kesildi. İlginç anları ise kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 10:23:00 -
Taciz ihbarına gittiler, kaçak göçmenleri yakaladılar

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Beyoğlu Okmeydanı bölgesindeki bir adres aldıkları taciz olduğu ihbarını değerlendirerek harekete geçti. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptıktan sonra eve baskın düzenledi.

Taciz ihbarından kaçan göçmen çıktı

Polis ekipleri taciz olayı için baskın düzenledikleri adreste Afganistan ve Pakistanlı kaçak göçmenlerle karşılaştı. Ev içerisinde arama yapan polis ekipleri, kaçak göçmenleri yakalayarak polis merkezine götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, sınırdışı işlemleri için göç idaresi merkezine gönderildi.

Ev sahibine ceza, kaçak göçmen ise sınır dışı

Öte yandan kaçak göçmenlerin saklandığı ev sahibine ise, “Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahıslara mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralamak” suçundan toplamda 36 bin 36 TL para cezası kesildi. Öte yandan yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23