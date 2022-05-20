Tacikistan'da güvenlik güçleri halka ateş açtı: 25 ölü!

Tacikistan hükümeti, insan hakları ihlallerine karşı protesto düzenleyen göstericilere yönelik sert müdahalede bulundu. Tacikistan'ın Gorno (Dağlık) Badahşan bölgesinde ordu güçlerinin protesto düzenleyen kalabalığa ateş açması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgedeki Pamirler, Tacikistan yönetiminin insan hakları ihlallerine karışmakla suçlamasının yanı sıra iş ve barınma konusunda ayrımcılığa uğradıklarını belirterek yıllardır çeşitli gösteriler düzenliyor.

Gorno Badahşan bölgesinin başkenti olan Horog'da meydana gelen son gösterilerde, Pamirler, kasım ayında üç kişinin öldürüldüğü ve 17 kişinin yaralandığı bir gösteriye katılmakla suçlanıp, daha sonra tutuklanan göstericilerin serbest bırakılması ve bölge valisinin görevden alınması amacıyla toplandı.

Horog merkezine yürüyen göstericiler, güvenlik güçlerince engellendi. İddiaya göre güvenlik güçlerince göstericilere karşı plastik mermi, sersemletici el bombası, ve göz yaşartıcı gaz kullandı. İçişleri Bakanlığı'nın "terörle mücadele operasyonu" olarak tanımladığı müdahalede, 25 kişi yaşamını yitirdi.

Tacikistan yönetimince yayımlanan bir bildiride,'organize suç örgütü' olarak tanımlanan kalabalığın, "sosyal ve siyasi durumu çalkantıya götürmek" amacıyla otoyolu kapattığı ifade edildi.

Tacikistan hükümeti, bölgede "ulusaşırı destek alan terör gruplarına karşı operasyon düzenlediğini" iddia ediyor. Ancak insan hakları grupları sivillerin hedefte olduğunu vurguluyor.

Birçok eylemci ise protestoların barışçıl bir şekilde yürütüldüğünü savunuyor.

Dağlık Badahşan bölgesi

Tacikistan'ın Gorno Badahşan özerk vilayeti, 64.200 kilometrekare arazisi ve 240 bin nüfusuyla ülkenin yüz ölçümünün yüzde 45'ini ancak nüfusunun sadece yüzde 2,6'sını kapsıyor.

Bu bölgeye komşu Afganistan'ın Badahşan İli'nde de yaşayan Pamirler, Gorno Badahşan'da çoğunluğu oluşturuyor.

1992-1997 yıllarında gerçekleşen Tacikistan İç Savaşı'nda Gorno Badahşan rejim muhalifi tavrı nedeniyle soykırıma varan ve özellikle de Pamirlerin hedef aldığı katliamlara maruz kalmış, ağır hasar görmüştü.

İç savaşın etkilerinin gerginliği halen bölgede gözlemleniyor.

Tacikistan'daki yönetim Asya'nın en baskıcı rejimlerinden biri olarak bilindiğinden halkın bu gibi durumlarda protesto yapmaya endişe ettiği belirtiliyor.

Tacikistan güvenlik güçlerinin vatandaşları keyfi olarak gözaltına aldığı ve öldürdüğü çeşitli raporlara yansıyor.

Kaynak: Mepa News