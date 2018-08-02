0553 313 94 23

Tabur imamını darbeci kafa kaldırmış

Dünyanın önde gelen ordularında askerlerin manevi gücünü tesis eden Din İşleri Subaylığının bir dönem Türkiye’de de yürürlükte olduğu ancak darbeciler tarafından lağvedildiği tespit edildi. Yedi düvele diz çöktürülen alay müftüleri ve tabur imamlarının Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz gibi savaşlarda Mehmetçik ile birlikte cephede düşmanla göğüs göğüse savaştıkları belirlendi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:21
Tabur imamını darbeci kafa kaldırmış

Dünyanın önde gelen ordularında askerlerin manevi gücünü tesis eden Din İşleri Subaylığı biriminin bir dönem “alay müftüleri” ve “tabur imamları” adıyla Türkiye’de de yürürlükte olduğu ancak darbeciler tarafından lağvedildiği tespit edildi.

ZAFERLERİN MANEVİ KAHRAMANLARI

Akit’in, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki büyük bir ihtiyaç olarak gündeme getirdiği din işleri subaylığı biriminin, ülkemizin en kritik dönemlerinde yürürlükte olduğuna ilişkin bilgiler önemli ayrıntılara ışık tutuyor. Yakın tarihimizdeki tarihi zaferlerde büyük paya sahip olan din subaylarının, Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz gibi savaşlarda Mehmetçik ile birlikte cephede düşmanla göğüs göğüse savaştıkları belirlendi. “Alay müftüleri” ve “tabur imamları” adıyla yürürlükte olan din işleri subaylığı biriminde istihdam edilen personellerin, ‘ölümü öldüren’ Mehmetçik’e manevi güç sağladığı kaydedildi.

SEYİT ONBAŞI’NIN GÜCÜ

Edinilen bilgiye göre, yedi düvele diz çöktürülen savaşlarda aktif görevlerde bulunan dini personeller, 1000 askere 1 tabur imamı, 3000 askere 1 alay müftüsü olarak istihdam edildi. Nene Hatun’ların cephede düşmana karşı çıkmasının, Kara Fatma’ların küffara direnmesinin, Seyit Onbaşı’nın 210 okkalık mermiyi sırtlayışındaki iman kuvvetinin arka planında din işleri subayları yer aldı.

ORDUYA MANEVİ DARBE

Cumhuriyetin 1923 yılında ilan edilmesiyle birlikte oluşturulan yeni askeri sistemde alay müftülüğü ve tabur imamlığı birimlerine yer verilmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelen yoğun talep üzerine din işleri subaylığı 1948’de yeniden ihdas edildi. Adnan Menderes Hükûmeti’ne karşı yapılan alçak 27 Mayıs darbesinin ardından din subaylığı geri plana alındı. Darbenin öncü isimlerinden eski Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, Cumhurbaşkanlığı görevine gelir gelmez ilk işi alay müftülüğü ve tabur imamlığını lağvetmek oldu.

Böylelikle din subaylığına darbeciler vasıtasıyla 19 yıl aradan sonra bir darbe daha indirilerek TSK manevi açıdan zayıflatıldı.

OSMANLI’NIN GÜCÜ

Asırlar boyunca 3 kıta 7 iklime hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nda da din subayları aktif görev alıyordu. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren “Ordu Şeyhi”, “Alay Müftüsü”, “Asker İmamı” adı verilen din adamları orduda görevlendiriliyordu. Seferlerde üstün başarı sağlayan ordu şeyhleri, şeyhülislamlığa kadar yükseltiliyordu. Ayrıca sefere çıkan Osmanlı sultanları, yanlarında ulema bulunduruyordu.

SADECE 10 İLAHİYATÇI...

Günümüzde ise eğitim kurumlarında zorunlu olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’ni işlemek üzere Askerî Lise ve Astsubay Hazırlama Okulunda ilahiyat mezunu öğretmenler görevlendiriliyor. TSK bünyesine her yıl yalnızca 10 ilahiyat mezunu öğretmen istihdam ediliyor.

 

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:21
  1. Sakarya
  2. Ordu
  3. Çanakkale
  4. tabur imamı

YORUM YAZ

  • kayserilikayserili26 dk önce
    kıbrıs barış harekatında kayseride komandolar uçaklara binmeden önce kayseri müftüsü bi dua ediyorki o askerlerin o anki ruh hali anlatılamaz.yumurta bi yerlerine gelip sıkışınca akılları başlarına geliyor sonrada unutuyorlar.durum bu
  • selimhanselimhan21 dk önce
    Bunlar ne ?, silahi birakin o zaman camide gece Gündüz namaz kiliniz. Vatani kimlere emanet etmissiz.Askerde DIN olmaz, kafaniza bunu sokun.Türk Askerinde, ( Sünni-Alevi, Hristiyan, Yahudi, Ateist her türlü insan var.. Askerleri zorla namazama götüreceksin, yobazlar!) Düsman saldirsa , hepsi birkere gider. YUH be sizlere
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Hazırlıklı olun' çağrısı: Türkiye İncirlik'i kapatabilir
  1. 'Hazırlıklı olun' çağrısı: Türkiye..
  2. Tuncay Özkan, Uğur Dündar'ın ayağını..
  3. İsrail vahşetini seyrediyoruz
  4. Şok iddia! Üst düzey komutanın kızı..
  5. İncirlik Üssü ABD’ye kapatılacak mı?
  6. Cuper Özbekistan'ı çalıştıracak
  7. Cenaze gaspçısı alçak Siyonistler
  8. Çam balında hedef 50 milyon dolarlık..
  9. Kemal Kılıçdaroğlu: ABD'ye de aynı..
  10. Philip Cocu'nun yeni yardımcısı Erwin..
  11. RTÜK'ten manevi değerlerimizi hedef..
  12. Fildişi Sahilleri'ndeki FETÖ okulları..
  13. Kılıçdaroğlu'ndan ABD yaptırımlarına..
  14. Büyükbaş hayvanların beslenmesi..
  15. Şarjdayken sakın bunu yapmayın! Bomba..
  16. Şırnak’ta kamyonet uçuruma yuvarlandı:..
  17. AK Parti Kadın Kolları'nda yüzde 50..
  18. Assam 2. Arakan olmasın
  19. İstanbul, Kayseri ve Kapadokya’dan..
  20. Anayasa Mahkemesi'nden Kılıçdaroğlu'na..
ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...