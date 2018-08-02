Tabur imamını darbeci kafa kaldırmış

Dünyanın önde gelen ordularında askerlerin manevi gücünü tesis eden Din İşleri Subaylığı biriminin bir dönem “alay müftüleri” ve “tabur imamları” adıyla Türkiye’de de yürürlükte olduğu ancak darbeciler tarafından lağvedildiği tespit edildi.

ZAFERLERİN MANEVİ KAHRAMANLARI

Akit’in, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki büyük bir ihtiyaç olarak gündeme getirdiği din işleri subaylığı biriminin, ülkemizin en kritik dönemlerinde yürürlükte olduğuna ilişkin bilgiler önemli ayrıntılara ışık tutuyor. Yakın tarihimizdeki tarihi zaferlerde büyük paya sahip olan din subaylarının, Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz gibi savaşlarda Mehmetçik ile birlikte cephede düşmanla göğüs göğüse savaştıkları belirlendi. “Alay müftüleri” ve “tabur imamları” adıyla yürürlükte olan din işleri subaylığı biriminde istihdam edilen personellerin, ‘ölümü öldüren’ Mehmetçik’e manevi güç sağladığı kaydedildi.

SEYİT ONBAŞI’NIN GÜCÜ

Edinilen bilgiye göre, yedi düvele diz çöktürülen savaşlarda aktif görevlerde bulunan dini personeller, 1000 askere 1 tabur imamı, 3000 askere 1 alay müftüsü olarak istihdam edildi. Nene Hatun’ların cephede düşmana karşı çıkmasının, Kara Fatma’ların küffara direnmesinin, Seyit Onbaşı’nın 210 okkalık mermiyi sırtlayışındaki iman kuvvetinin arka planında din işleri subayları yer aldı.

ORDUYA MANEVİ DARBE

Cumhuriyetin 1923 yılında ilan edilmesiyle birlikte oluşturulan yeni askeri sistemde alay müftülüğü ve tabur imamlığı birimlerine yer verilmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelen yoğun talep üzerine din işleri subaylığı 1948’de yeniden ihdas edildi. Adnan Menderes Hükûmeti’ne karşı yapılan alçak 27 Mayıs darbesinin ardından din subaylığı geri plana alındı. Darbenin öncü isimlerinden eski Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, Cumhurbaşkanlığı görevine gelir gelmez ilk işi alay müftülüğü ve tabur imamlığını lağvetmek oldu.

Böylelikle din subaylığına darbeciler vasıtasıyla 19 yıl aradan sonra bir darbe daha indirilerek TSK manevi açıdan zayıflatıldı.

OSMANLI’NIN GÜCÜ

Asırlar boyunca 3 kıta 7 iklime hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nda da din subayları aktif görev alıyordu. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren “Ordu Şeyhi”, “Alay Müftüsü”, “Asker İmamı” adı verilen din adamları orduda görevlendiriliyordu. Seferlerde üstün başarı sağlayan ordu şeyhleri, şeyhülislamlığa kadar yükseltiliyordu. Ayrıca sefere çıkan Osmanlı sultanları, yanlarında ulema bulunduruyordu.

SADECE 10 İLAHİYATÇI...

Günümüzde ise eğitim kurumlarında zorunlu olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’ni işlemek üzere Askerî Lise ve Astsubay Hazırlama Okulunda ilahiyat mezunu öğretmenler görevlendiriliyor. TSK bünyesine her yıl yalnızca 10 ilahiyat mezunu öğretmen istihdam ediliyor.