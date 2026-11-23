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Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, katıldığı canlı yayında, Bülent Arınç ile Kıbrıs’taki havalimanı projesi üzerinden yaşadığını öne sürdüğü anlaşmazlığı anlatmış, projede yüzde 15 kâr payı anlaşması yapıldığını ancak sonrasında kendisinden 10-15 milyon dolar istendiğini ve üzerine mafya gönderildiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen bir diyaloğu da aktaran Turanlı, Arınç’ın kendisini şikayet ettiğini öne sürmüştü.

ERGÜN POYRAZ’DAN ALINTI YAPTI

Arınç, söz konusu iddialara cevap verdi. X hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Bülent Arınç, “İddiaların sahibi Emrullah Turanlı, programdaki konuşmasının yüzde doksanında Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Sarıgül aleyhinde ağır ithamlarda bulunuyor, onlara hücum ediyor. O sırada da hiç gereği yokken benim ismimi veriyor” dedi. “Benimle ilgili konunun bir kelimesi bile doğru değildir” iddiasında bulunan Arınç, “Ben kendisiyle bir kare fotoğraf bile çektirmedim, kahve içmedim, bir araya gelmedim. Esasen bu sevimsiz adamla hiçbir zaman bir araya gelmedim ve gelmek de istemem. Çünkü hakkında çok kötü şeyler duymuştum” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Ergün Poyraz isimli “gazeteci”den alıntı yapan Arınç, şunları yazdı:

“Hatta bununla ilgili Ergün Poyraz Tilki ile Vals diye bir kitap yazdı. Kitap 2017'de yayınlanmış. Ondan sonra da kendisi Türkiye'de bir saldırıya uğramış. Saldırı nedir, kim yapmıştır, o konulara girmiyorum. Kitabın önsözündeki bazı cümleler oldukça dikkat çekicidir.”

Arınç’ın açıklamasının sonunda lüzumsuz yere Akit Medya’ya da saldırdığı, tüm Türkiye’nin konuştuğu gündem maddelerini haberleştirdiğimiz için bize sataştığı görüldü.

ARINÇ, POYRAZ’I TANIYOR MU?

Bülent Arınç’ın kendisini aklamaya çalışırken alıntı yaptığı Ergün Poyraz’ı tanıyıp tanımadığı merak konusu oldu. Zira sık sık kitap yayınlayan Poyraz’ın, “Musa’nın Mücahidi” isimli bir kitabı daha bulunuyor. Bu kitapta ise Bülent Arınç’ın hayat hikayesini sorguluyor. Kitaptaki iddiaların doğru hiçbir zaman kanıtlanamazken, özellikle Yahudilik hakkındaki maddeler yerinden gündem oldu.

“ARINÇ SABETAYİST Mİ?”

Kitaptaki en ilginç bölümlerden biri, Bülent Arınç’ın geçmişinin sorgulandığı bölümdü. Burada Arınç’ın ailesi üzerinden sabetayist olup olmadıkları sorgulanıyordu.

Ergün Poyraz Arınç’ın Yahudilere sıcak mesajlar verdiğini de vurguluyordu.

Yine Ergün Poyraz, Bülent Arınç’ın sık sık, “Kurucusu olduğunu” hatırlattığı AK Parti’ye yönelik ağır ithamların yer aldığı, “Patlak Ampul” isimli bir kitap yayınlamıştı.

Bülent Arınç’ın, hakkındaki iddialara cevap vermeye çalışırken, kendisi hakkında da müstakil bir kitap yazan Ergün Poyraz’dan alıntı yapması dikkatlerden kaçmadı!..