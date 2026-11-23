Dev dalgalar sahili dövdü! Kız Kulesi önünde fotoğraf uğruna sırılsıklam oldular
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da etkili olan lodos, Üsküdar Salacak Sahili’nde metrelerce yükselen dalgalar oluşturdu. Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen bazı vatandaşlar, kıyıya vuran dalgaların altında kaldı.
İstanbul’da lodosun etkisini artırmasıyla Üsküdar sahilinde dev dalgalar oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da lodos etkili oldu. Üsküdar Salacak Sahili'nde lodos nedeniyle denizde metrelerce yüksekliğinde dalgalar oluştu. Sahilde yürüyenler, kıyıya vuran dalgalar nedeniyle ıslandı.
Dalgalara karşı fotoğraf çektirmek istediler
Kız Kulesi karşısında oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çektirmek isteyenler, o anı yakalamak için uzun süre sahilde bekledi. Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların altında kalan kişiler ıslandı.