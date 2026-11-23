Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek YENİ Parti'ye geçen, ardından buradan da ayrılarak AK Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılmıştı. AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret eden Yüceer, burada basın mensuplarına siyasi kararının gerekçelerini anlattı.

Parti değişikliği kararının ardından çeşitli iddiaların gündeme geldiğini belirten Yüceer, kararının herhangi bir baskı veya kişisel çıkar doğrultusunda alınmadığını söyledi. Yüceer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

TEK AMACIMIZ TEKİRDAĞ’A DAHA FAZLA HİZMET GETİRMEK

"Bir karar aldık. Bu kararımız doğrultusunda da siyasi bir karar aldık. Tabii ki son dönemde bu kararla ilgili çokça açıklamalar oldu, işte iddialar oldu, o oldu, bu oldu, gizli senaryolar oldu. Ama nihai olarak bu kararın alınmasında ne bir tehdit, ne bir korku ne de kişisel bir ikbal yönlendirmesiyle bu kararı almış değiliz. Bu kararı almamızdaki en büyük motivasyonumuz bir büyükşehir belediye başkanı olarak bugünden sonra Tekirdağ. Çünkü elbette bugüne kadar birlikte çalışma arkadaşlarımız, bize emek veren, destek olan herkese ben teşekkür ediyorum. Elbette siyasi kararlar tartışılır, eleştirilebilir; bunları da anlıyorum. Ama kimsenin niyet okuyarak ya da bizim aldığımız kararı, bizim irademizi kendine göre yorumlayarak açıklamalarda bulunmasını çok doğru bulmuyorum. Bu noktada en büyük motivasyonumuz ve hedefimiz, biraz önce başkanımın da ifade ettiği gibi Tekirdağ'ımıza daha fazla hizmet getirebilmek."

SÖYLEMLERİ NE KADAR BOŞ!

Yüceer, parti değişikliğinin ardından belediye başkanlığı görevine ilişkin ortaya atılan iddialara da değindi. Mevzuatın bu konuda açık olduğunu belirten Yüceer, başka bir belediye başkanının kendi yerine geçmesinin söz konusu olamayacağını ifade etti. Yüceer, "Öncelikle sondan başlayalım, burada bir gerçeklik var, mevzuat. Sonuçta herhangi bir belediye başkanının yerine herhangi bir belediye başkanı olamıyor. Yani bu bir gerçeklik, aslında bu bile bu söylemin ne kadar boş bir söylem olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir söylem doğru bir söylem olma şansını yitiriyor" diye konuştu.

Belediyenin mali yapısı, ihale süreçleri ve denetim mekanizmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yüceer, göreve geldikleri günden bu yana şeffaflık ve mali disiplin konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi. Hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmadığını dile getiren Yüceer, belediyenin ihale oranlarına ilişkin verileri de paylaştı. Başkan Yüceer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

BUNUNLA GURUR DUYUYORUM

"Bu tarzda iddialar çok fazla var ama benimle ilgili yürüyen ne bir soruşturma ne de başka bir şey var. Bakın iki buçuk yıldır görev yapıyoruz. Bizim belediyemiz hem mali disiplin açısından, bakın Türkiye ortalamasında açık ihale oranı yüzde 70 iken bizde yüzde 99 açık ihale oranımız var. Doğrudan temin oranımız ilk geldiğimiz günden bugüne her gün düşmekte. Şu an yüzde 2,5'lere düşmüş durumda. Göreve geldiğimizde yüzde 6'lardaydı. Bizim niyetimiz şu; hem mali disiplini daha iyi yönetebilmek hem daha şeffaf, hem daha adaletli, denetlenebilir bir belediye olma noktasında elimizden geldiğince bu çaba içindeyiz. Onun dışında Sayıştay denetimlerimiz oluyor. Ya da bir yanlış olduğunda, bir eksiklik gördüğümüzde göreve geldiğim günden beri teftişse hemen teftiş, savcılıksa hemen savcılık. Bu noktada hiçbir eksik bırakmayan bir büyükşehir belediyesiyiz. Çok çok iyi noktada bir belediyeyiz, bununla da gurur duyuyorum."