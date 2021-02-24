Tablete sim kartı nasıl takılır? Aidata tablet sim kart takma tablet kurulumu
Milyonlarca öğrenci korona salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan olarak yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde her öğrencinin derslerine rahat bir şekilde uzaktan erişimini kolaylaştırsak için ücretsiz tablet dağıtımını gerçekleştiriyor. Ücretsiz tablet dağıtımları okullar üzerinden yapılıyor. Peki tablet dağıtımında ücretsiz tablet alanlar tablete sim kart takma nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablete SIM kartı nasıl takılır?
Aidata tablet internetini aktif etme nasıl yapılır? İşte Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz table SİM kartı ile kurumunun gerçekleştirilme işlemler:
1. Tablet ekranını sağ üsten aşağı çekip ayarlar simgesine tıklayalım.
2- Ağ ve İnternet kısmına tıklayalım.
3- “Mobil Ağ” a tıklayalım.
4- “Gelişmiş ” e tıklayalım
5- “Erişim Noktası Adları” kısmına tıklayalım.
6- “Türk Telekom İnternet” kısmına tıklayalım. Ayar yapılmamış tabletlerde
“internet” yazan yerde “wap” yazar
7- “APN” ye tıklayalım. Ayar yapılmamışta “internet” yerinde “wap ” yazar.
8- “wap” ı silip “internet” yazıp “tamam” a tıklayalım.
9- 3 nokta simgesine tıklayıp, kaydet ‘ e basalım. İşlem tamamdır. İlgili ayar kısmına daha kısa yoldan da erişebilirsiniz.