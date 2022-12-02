Tabanı yanmış ütü en hızlı ve kolay nasıl temizlenir? İşte ütü temizlemenin yeşil yolu...

Kirli veya yanmış bir ütü insanları zorlayan bir sorundur. İster bir giysiyi yakmış olun, ister metal plaka üzerinde kalan parçalar ütünüzün tabanında sıkıntı çıkarmış olsun hiç fark etmiyor lekeli ütü ciddi anlamda bir sorun oluyor. Ütünün altı tam olarak temiz olmadığında, giysilerinizin yanma riski artar ve iyi ütülenmez. Bu nedenle, ütünüzün tabanını her zaman temiz tutmanız gerekiyor.

YANMIŞ ÜTÜYÜ TEMİZLEYİN

Ütünün tabanındaki yanık lekelerini temizlemek zor gibi görünse de aşağıdaki tariflerden biriyle bunları kolayca çıkarabilirsiniz.

GAZETE KAĞIDI KULLANABİLİRSİNİZ

Ütüyü en yüksek sıcaklığa ayarlayın. Ütü masasının üzerine temiz, kuru bir bez koyun ve bir parça gazete ile örtün. Kağıdı ısıtılmış ütüyle ütüleyin . Kâğıdın üzerinden birkaç kez geçin ve metal plaka üzerinde kalan sert, yanık kumaş parçaları düşecektir. Kağıt mendil de kullanabilirsiniz.

Temizlik Fırçası - Diş Fırçası ile Ütü Temizliği

Bir kaba beyaz sirke koyun. Kullanmadığınız diş fırçasını bu hazırladığınız kaptaki sirkeye batırın. Sonra ütünüzün buhar deliklerini yavaş yavaş fırçalayın. Daha sonra temiz bir bezle ütünüzün tabanını temizleyin.

DENİZ TUZU İYİ BİR SONUÇ VEREBİLİR

Ütüyü en yüksek sıcaklığa ayarlayın. Ütü masasının üzerine kuru pamuklu bir bez serin ve üzerine bolca deniz tuzu serpin . Yanık silinene kadar tuzu birkaç kez ütüleyin.

KARBONAT DA İŞE YARAR

3 yemek kaşığı karbonat ile kalın bir macun hazırlayın. Karbonat ve 1 yemek kaşığı. su. Soğuk ütünün tabanını bu macun şeklindeki karışımla kaplayın. Temiz bir havlu veya pamuklu bir bez alın ve lekeleri dikkatlice silin. Bu “peeling ” sonrasında yanık lekeden eser kalmayacaktır.

ÜTÜ TABANI İÇİN BULAŞIK DETARJANI KULLANABİLİRSİNİZ

Ütünüzü tuz, karbonat gibi aşındırıcı maddeler kullanarak riske atmak istemiyorsanız bu yöntemi deneyin. 2 yemek kaşığı bulaşık detarjanını büyük bir kase ılık suda seyrekleştirin. Eski bir havluyu veya bezi karışıma batırın ve plastik leğene koyun. Ütünüzü ıslak havlunun üzerine koyun ve birkaç saat bekletin. Metal plakayı süngerle silin ve kalıntıları nazikçe ovalayın.

SİRKE DE ÜTÜ TABANINI TEMİZLER

Ütüyü önceden hafifçe ısıtın ve ardından kapatın. Kendinizi yakmadan dokunabileceğiniz kadar sıcak olmalıdır. Bir parça pamuklu bez alın, beyaz sirkeye batırın ve mineral lekelerini ovalayın.

AKLA GELMEZ AMA DİŞ MACUNU DA ÜTÜ TEMİZLİĞİNDE İŞE YARAR

Ütünün soğuk tabağını jel olmayan diş macunu ile kaplayın ve 2-3 dakika bu şekilde bırakın. Yüzeyi cilalamak için, yumuşak pamuklu havluyla hafif dairesel hareketlerle silin. Diş macununu durulayın. Buhar deliklerinde kalan diş macunu kalıntılarını temizlemek için ütüyü maksimum sıcaklıkta açın ve buhar düğmesine basın.

Buhar deliklerinde mineral birikintileri varsa, bir pamuklu çubuğu kabartma tozu ve sudan oluşan kalın macuna batırın ve delikleri nazikçe temizleyin . Suyla durulayın ve macun kalıntılarını temizlemek için buharı çalıştırın.

Yapışan ütünün altı nasıl TEMİZLENİR?

Ütü altını temizlemek istediğinizde biraz sirke ve karbonat karıştırın. Eski bir bez ile bu karışımı ütü altına sürün ve tabanını silmeye çalışın. Bir iki silmede ütünün tabanında oluşan leke ve kirler yok olacaktır.

Limon ve Karbonat

Ütünün altındaki delikleri kürdan yardımıyla açın. Tüm deliklere karbonat serpiştirin. Ütünün altını yarım limon ile sürün ve ütüyü 1 dakika ısıtın. Daha sonra fişini çekin ve kireçlerin temizlenmesini bekleyin.

Kararan ütü tabanı nasıl TEMİZLENİR

Ütü altında oluşan yanık lekelerini ve kireç izlerini temizlemek için; bir miktar beyaz sirkeyi bir cezvede ısıtın. Isınan sirkeyi bir havlu yardımı ile ütünün altına sürün ve ovalamaya başlayın. Sıcak sirkenin etkisiyle ütünün altı temizlenecektir.

Seramik ütü tabanı nasıl TEMİZLENİR

Temin ettiğiniz beyaz sirkeyi bir miktar ısıtın ve ardından temiz bir bezi bu sirkenin içine batırıp bezin iyice ıslanmasını sağlayın. Ardından fazla sirkesini süzdürüp ütü tabanının lekeli kısmını hafif hafif ovalayarak lekelerden kurtulun.

Tuz ile ütü altı temizleme

Ütünün altı yanınca nasıl temizlenir diye merak içindeyseniz, bir gazete üzerine bolca tuz dökün ve ütüyü orta ısıda çalıştırın. Daha sonra ütüyü bu tuz üzerine bastırın. Birkaç saniye bekleyin ve ılık bir bezle fişini çektiğiniz ütünün altını temizleyin. İşte bu kadar basit! Philips Ütünüzün tabanını temizleme talimatları: Ütünün fişini prizden çekin ve altına eski, pamuklu bir kumaş yerleştirerek ütüyü dikey konuma getirin. Temizleme çubuğunu kirli noktaya bir veya iki kez uygulayın. Kirli bölgeyi ve tabandaki sıvıyı pamuklu bir bez yardımıyla silin.