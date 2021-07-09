  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş'a müjde: Anlaşacağımızı umuyorum
Tabancasını kaptırdı, bacağından vuruldu
Acı kaza! İşitme engelli sürücü çöp kamyonunun altında can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi
Yaşam Tabancasını kaptırdı, bacağından vuruldu
Yaşam

Tabancasını kaptırdı, bacağından vuruldu

Kırıkkale'de tartıştığı husumetlisine tabancasını kaptıran şahıs bacağından vuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 00:48:00 -
Tabancasını kaptırdı, bacağından vuruldu

Kırıkkale'de husumetlisi ile yaşadığı kavgada tabancasını kaptıran şahıs bacağından vuruldu.

Olay, akşam saatlerinde Zafer Caddesi üzerindeki Kızılkanat İş Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan M.K. ile M.B. (33) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. üzerindeki tabancayı M.K.'ya kaptırdı. Kavga sırasında M.K., M.B.'nin bacağına ateş açarak yaraladı. Şüpheli şahıs M.K., ticari taksiyle olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan M.B., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli M.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay