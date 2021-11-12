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Spor Szalai'ye dev talip
Spor

Szalai'ye dev talip

Fenerbahçe'nin savunma hattının vazgeçilmezi olan Attila Szalai'ye Xavi'nin başına geçtiği Barcelona'nın talip olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 12:13:00 -
Szalai'ye dev talip

Fenerbahçe'nin savunma hattının vazgeçilmezi olan Attila Szalai'ye Xavi'nin başına geçtiği Barcelona'nın talip olduğu iddia edildi.

Teknik direktörlük koltuğuna Xavi'yi oturtan Barcelona transfer operasyonu için gaza bastı. Dev kulübün Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusuyla ilgilendiği belirtildi.

İsmi daha önce İngiliz devi Chelsea ile İspanya'dan Sevilla ve Atletico Madrid ile anılan Attila Szalai için bu kez Barcelona iddiası geldi.

Bu sezon Süper Lig'de 12 ve Avrupa'da 6 olmak üzere 18 maçta forma giyen Szalai'nin transferinde, Fenerbahçe'nin yüksek bonservis talebinin zorlayıcı olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılan Szalai, EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performansla da beğeni toplamıştı.

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