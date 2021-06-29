  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
AK Parti'den Katar iddialarına ilişkin açıklama
Avrupa ülkesinde korkutan koronavirüs gelişmesi! Aşı zorunlu olabilir
E-ticarette günlük sipariş adedi rekor seviyelere ulaştı
Spor Szalai'den Fenerbahçe açıklaması
Spor

Szalai'den Fenerbahçe açıklaması

Euro 2020'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai'den Fenerbahçe ile ilgili açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 17:29:00 -
Szalai'den Fenerbahçe açıklaması

Adı West Ham, Leicester City ve Aston Villa gibi Premier Lig ekipleriyle anılan Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Szalai, Macaristan'da yayın yapan Nemzetisport'a bir röportaj verdi.

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyen Szalai, "Kariyerimin zirve yılıydı. Hem milli takım hem de kulüp takımımda iyi oynadım. Fenerbahçe'yle şampiyonluğa yaklaştık ama olmadı. Yeni sezonda umarım bu hedefimize ulaşırız" dedi.

Hakkındaki transfer iddialarına da yanıt veren Macar oyuncu, "Cevabı basit. Ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçeliyim ve kontratım da devam ediyor. Kendimi en iyi liglerde oynarken hayal ettiğim açık. En iyi liglerde oynamak için her gün çalışıyorum. Fenerbahçe, istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar Fenerbahçe'de kalacağım" ifadelerini kullandı.

Attila Szalai geçen sezon Fenerbahçe'de 22 maçta oynadı ve 3 gol attı. Başarılı oyuncu, EURO 2020'de ise Macaristan formasıyla Almanya, Fransa ve Portekiz maçlarında 90'ar dakika forma giydi.

Kaynak: Ntv Spor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay