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Spor Szalai neden ilk 11'de yok?
Spor

Szalai neden ilk 11'de yok?

Fenerbahçe'de Szalai bir kez daha yedek kaldı

Yeniakit Publisher
2021-11-29 19:49:00 -
Szalai neden ilk 11'de yok?

Fenerbahçe'de Szalai bir kez daha yedek kaldı

Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oluyor.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma öncesi beIN SPORTS'a konuştu.

Yorucu maçlardan sonra kadroda bazı değişiklikler yaptıklarını belirten Portekizli teknik adam, "Zor bir maç olacak. Bunu biliyoruz. 2 tane yorucu maç oynadık. Galatasaray ve Olympiakos ile deplasmanda oynadık. Hafta içinde 3 tane seyahatimiz oldu buraya geldiğimiz seyahati de sayarsak.

Taze kanları sahaya çıkarmak istedik. Seviyemizi korumak, bu maçın gerektirdiği enerji için birkaç değişiklik istedim. Baskı seviyesi için bazı değişiklikler yaptık. Diğer oyuncuların performansından memnun olmadığım için değildi bu. Szalai yerine Serdar Aziz'i tercih ettim. Kendisi, Türk milli takımında oynayan çok kaliteli bir oyuncu. Szalai de kendi milli takımında oynayan bir oyuncu ama bugünkü maçın gerektirdiklerini düşündüğümde, Serdar'ın oyun tarzının daha uygun olduğunu düşündüm." şeklinde konuştu.

Pereira, kart cezalısı Marcel Tisserand'ın yerine Serdar Aziz'e yer verdi.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun.

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