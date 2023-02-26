Suzuki Motor Corporation’dan ülkemize 10 milyon Yen’lik bağış

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen, dünyanın en köklü otomobil markalarından Suzuki, ayrıca Avrupa merkezinde yer alan kışlık tipte ısınma ihtiyacına yönelik farklı giyim unsurlarını da bölgedeki ihtiyaçlar için sevk etmeye başladı. Suzuki Motor Corporation, başlangıç niteliğindeki 10 milyon Yen’lik maddi bağışın ardından, takip eden dönemde de bölgeye destek olabilecek faaliyetlerini de sürdürmeyi planlıyor. Japon otomotiv devi Suzuki Motor Corporation, deprem felaketinden etkilenenlere taziye dileklerini iletti.