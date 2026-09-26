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Spor Bodrumspor’da Hadi Türk yeniden başkan!
Spor

Bodrumspor’da Hadi Türk yeniden başkan!

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bodrumspor’da Hadi Türk yeniden başkan!

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut Başkan Hadi Türk tek listeyle gidilen seçimde yeniden başkanlığa seçildi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul tamamlandı. Bodrum Deniz Ticaret Odası Toplantı Salonu’ndaki genel kurula kulüp üyeleri, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ve basın mensupları katıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü genel kurulda kulübün yeni dönem yönetim ve denetim kurulları da belirlendi.

 

Genel kurulda konuşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, yaklaşık 15 yıldır altyapı ve yöneticilik görevlerinde gönüllülük esasıyla kulübe hizmet ettiğini belirterek, yeni dönemde de önceliklerinin Bodrumlu çocuklar ve gençler olacağını söyledi. Yönetim kurulu Zeynel Kılıç, Uğur Çilingiroğlu, Baran Hakman, Gürkan Topan, Sadık Aydoğan, Berdan Köroğlu, Hatice Akpınar, Mahmut Deniz, Selen Ulusoy Ertuğrul, Osman Atılgan, Turan Kutluhan Morgül, Erhan Tozan, İbrahim Öz, Uğur Güngör ve Muzaffer Dalgıç isimlerinden oluştu.

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