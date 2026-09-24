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Gündem AK Parti milletvekili duyurdu: Özgür Özel istifa edip AK Parti’ye katıldı!
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AK Parti milletvekili duyurdu: Özgür Özel istifa edip AK Parti’ye katıldı!

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AK Parti milletvekili duyurdu: Özgür Özel istifa edip AK Parti’ye katıldı!

CHP'den istifa eden Özgür Özel isimli vatandaş AK Parti'ye katıldı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile isim benzerliği dikkat çeken Özel'in parti rozetini AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan taktı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Öztaylan paylaşımında "CHP’den istifa eden Özgür Özel AK Parti’ye katıldı" ifadelerini kullandı.

Öztaylan'ın paylaşımında CHP'den istifa eden Bandırmalı Özgür Özel'in AK Parti üyelik işlemlerini tamamladığı ve parti rozetini taktığı görüldü.

Özel'in YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile aynı isim ve soyismi taşıması dikkat çekerken rozetini AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan taktı.

 

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