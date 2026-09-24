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Gündem Yenilik Partisi’nden YENİ Parti’ye 5 Ekim’e kadar süre: Ya hep birlikte kazanırız, ya hep birlikte kaybederiz!
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Yenilik Partisi’nden YENİ Parti’ye 5 Ekim’e kadar süre: Ya hep birlikte kazanırız, ya hep birlikte kaybederiz!

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Yenilik Partisi’nden YENİ Parti’ye 5 Ekim’e kadar süre: Ya hep birlikte kazanırız, ya hep birlikte kaybederiz!

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz isim krizi yaşadığı Yeni Parti’ye çağrıda bulunarak olası bir birleşmenin sorunları çözebileceğini söyledi. Yılmaz, “Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa, bizimle isim sorununu, yeterlilik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 5 Ekim'e kadar vakitleri var" ifadelerini kullandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti arasındaki isim krizine ilişkin yaptıkları olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirten Yılmaz, başsavcılığın da "iltibas" gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapması yönünde bildirimde bulunduğunu hatırlattı.

Söz konusu süreç nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını savunan Yılmaz, yaklaşık 5 bin üyenin iki parti arasındaki isim benzerliği nedeniyle karıştırıldığını öne sürdü.

ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLARSA…

Toplantıda bazı kararlar aldıklarını aktaran Yılmaz, Yeni Parti yönetimine bir haftalık süre tanıdıklarını belirterek, "Bir değerlendirme süreci olsun onlar için. Bir haftalık bir süre. Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa, bizimle isim sorununu, yeterlilik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 5 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar" ifadelerini kullandı. İki birleşmesiyle sorunların aşılabileceğini ifade eden Yılmaz, sözlerini “Ya hep birlikte kazanacağız ya da hep birlikte kaybedeceğiz" ifadeleriyle noktaladı.

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