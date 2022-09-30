Suyla muhallebi yapılır mı? Sadece su ile yapılan Osmanlı usulü su muhallebisi tarifi! Sütsüz su muhallebisi

SU MUHALLEBİSİ NEDİR, HANGİ YÖREYE AİT?

Sulu muhallebi, Kıbrıs Türk mutfağında ağırlıkla yaz aylarında tüketilen soğuk içecek. Su, nişasta ve gül suyu gibi çiçek sularından hazırlanarak servis edilir. Kıbrıs sokak lezzetleri arasındadır, Lefkoşa'da kültürel bir geçmişe sahiptir. Özellikle Bayram yerlerinde sulu muhallebi satan sokak satıcılarına ait kaydedilmiş maniler bulunmaktadır. Günümüzde Büyük Han gibi yerlerde satışının yapıldığı görülür.

SU MUHALLEBİSİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 çay bardağı nişasta

1,5 su bardağı pekmez

7 su bardağı su

1 çay bardağı toz şeker.

SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR? SU MUHALLEBİSİ TARİFİ

1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı toz şeker ve 4 su bardağı su 10 dakika kaynatılır. Muhallebi kıvamına gelen nişasta ıslatılmış bir tepsiye 1,5 santim kalınlığında dökülür. İyice soğutulup küp şeker büyüklüğünde kesilir. Şerbetinin hazırlanması; 1,5 su bardağı pekmez şerbetinin içine atılır.

Serin Su Muhallebisi (Pelte) Tarifi İçin Malzemeler

3 bardak su

1 bardak süt

4 kaşık tepeleme nişasta

1 bardaktan 1-2 parmak eksik şeker ( tatlı isteğinize göre değişir)

Limon kabuğu rendesi

Serin Su Muhallebisi (Pelte) Tarifi Nasıl Yapılır?

3 bardak suda şekeri eritin. Sütün içinde de nişastayı eritin. Daha sonra bu iki karışımı birbirine karıştırıp, biraz limon kabuğu rendeleyin ve karıştırarak pişirin. Zaten çok kısa sürede kıvam alıp pişiyor. Islattığınız kaselere sıcak sıcak döküp, ılınınca dolaba kaldırabilirsiniz. İstediğiniz gibi de süsleyin. Ferahlığına ferahlık katmak için nane yaprakları ve kirazı tercih edebilirisiniz.

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