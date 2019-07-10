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Suya giren bebeklerde hipotermi riski!

Yaz aylarının gelmesiyle tatile akın eden bebekli ailelerin dikkat etmesi gereken birçok konu var.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
Suya giren bebeklerde hipotermi riski!

Çocuklu aileler planlarını detaylandırarak ve en ince ayrıntısına uyarak tatil yapmalıdır. Özellikle bebeklerin güneş ışınlarına maruz kalmamalı, haşere ve sivrisineklerden uzak tutulmaları, ani hava değişimlerinden korunmalıdır. Aksi halde tatiliniz hastalıklarla boğuşarak geçecektir.

Bu durumda, tatilinizi geçirmek için gittiğiniz alanda alınması gereken bütün önlemleri aldıysanız, sıra deniz ve havuz suyu için olanları öğrenmeye geldi. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de deniz veya havuz suyunun sıcaklığı olmalıdır.

Bebeğinizin vücudu çok korunaksız olduğundan dolayı, dışarıdan gelebilecek olan her türlü bakteriye açıktır. Bunun yanı sıra, havuz sıcaklığının düşük olması da hipotermi riskini artırır. Özellikle sıcak bölgelerde büyüyen, vücut ısısı belli derecelerin altına düşmeyen çocuklarda daha kolay görülebilir. Eğer bebeğinizin;

-Dudakları maviye dönüyorsa,

-Teninin rengi beyazladıysa,

-Herhangi bir uzvu titriyorsa,

-Hıçkırık tuttuysa, hemen suyun içerisinden çıkarmalı ve kurulamalısınız. Başka bir kuru havluyla sararak dinlenmesini sağlamalısınız. 

Bu durum hipotermi olabilir. Çünkü bebekler 28-29 derecenin altındaki suyun içerisinde aniden ısı kaybı yaşayabilirler. Bağışıklık sistemleri de zayıflayan bebeklerin hastalanma riski, bu evrede artabilir. 

Çocuğunuzu sık sık kontrol ederek, ara ara suyun içerisine girmesine müsaade ederek, bu sorundan uzak durmanız mümkün.

Bebeklerin ve ebeveynlerin, suya girmeden önce yapılması gerekenlere de dikkat edilmesi gerekir.

Sağlıcakla kalın...

 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
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