Bağışıklık sistemi kuvvetlendirilebilir mi? Bağışıklık vücudumuzda nerelerde bulunur?

Bağışıklık, vücut direncimizi sağlayan bir parça desek tanımını karşılamış oluruz. Vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını sağlayan, ayakta tutan, kanserden gribe kadar bütün hastalıklara karşı koyan bir direnç mekanizmasıdır.

Bağışıklık sistemi vücudumuzda nerelerde bulunur?

Belirgin olarak, yapılan araştırmalara göre, göğüs kemiğinin arkasında bulunan boynun dibinde üst göğündeki timus bezi

Vücuttaki lenf bezleri

Boğazda bulunan bademcikler

Kemikler, kemik iliği ve omurlar

Üst karın bölgesindeki dalak, bağışıklık sistemi organı ve destekçisidir.

Bağışıklık sisteminden korunmak mümkün mü?

Vücut, hastalıklardan korunmak için bir savunma mekanizması geliştirir. Yeterli olmadığı durumlarda da hastalık meydana gelir. Dolayısıyla ilk olarak hastalıklardan korunmak için çaba sarf etmek en önemli adım olacaktır. Bunun için;

- Stresten uzak durun.

- Sigara tüketmeyin.

- Düzenli yemek yemeye özen gösterin.

- Temizliğe özen gösterin.

- Doğal beslenin.

Bağışıklık sistemi için tüketilmesi gereken besinler

Mantar çeşitleri

Ev yapımı yoğurt

Mürver

Acai meyvesi

Brokoli

Etli çorbalar

Karpuz

Ispanak

Patates

Şekersiz bitki çayları

Sorgum tahılı

Nar suyu

Zencefil ve havlıcan

Doğal ürünlerle fazla tüketim yapmadan, düzenli bir yemek sistemiyle hayatınızı ve en önemlisi bağışıklığınızı dengede tutmanız mümkün.

Sağlıcakla kalın..