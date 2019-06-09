Bağışıklık sistemi kuvvetlendirilebilir mi? Bağışıklık vücudumuzda nerelerde bulunur?
Bağışıklık sistemi ''şu''dur diyemeyiz. Fakat hayatımızın ve vücudumuzun ayrılmaz birer parçasıdır. Bu yüzden tıp dünyasının çözdüğü ölçüde, bağışıklık sistemini geliştirmek ve sağlığını korumak gerekir.09 Haziran 2019 Pazar 17:21
Bağışıklık, vücut direncimizi sağlayan bir parça desek tanımını karşılamış oluruz. Vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını sağlayan, ayakta tutan, kanserden gribe kadar bütün hastalıklara karşı koyan bir direnç mekanizmasıdır.
Bağışıklık sistemi vücudumuzda nerelerde bulunur?
- Belirgin olarak, yapılan araştırmalara göre, göğüs kemiğinin arkasında bulunan boynun dibinde üst göğündeki timus bezi
- Vücuttaki lenf bezleri
- Boğazda bulunan bademcikler
- Kemikler, kemik iliği ve omurlar
- Üst karın bölgesindeki dalak, bağışıklık sistemi organı ve destekçisidir.
Bağışıklık sisteminden korunmak mümkün mü?
Vücut, hastalıklardan korunmak için bir savunma mekanizması geliştirir. Yeterli olmadığı durumlarda da hastalık meydana gelir. Dolayısıyla ilk olarak hastalıklardan korunmak için çaba sarf etmek en önemli adım olacaktır. Bunun için;
- Stresten uzak durun.
- Sigara tüketmeyin.
- Düzenli yemek yemeye özen gösterin.
- Temizliğe özen gösterin.
- Doğal beslenin.
Bağışıklık sistemi için tüketilmesi gereken besinler
- Mantar çeşitleri
- Ev yapımı yoğurt
- Mürver
- Acai meyvesi
- Brokoli
- Etli çorbalar
- Karpuz
- Ispanak
- Patates
- Şekersiz bitki çayları
- Sorgum tahılı
- Nar suyu
- Zencefil ve havlıcan
Doğal ürünlerle fazla tüketim yapmadan, düzenli bir yemek sistemiyle hayatınızı ve en önemlisi bağışıklığınızı dengede tutmanız mümkün.
Sağlıcakla kalın..
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