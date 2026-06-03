Dokunulmazlık kalksın hesap versin

Buğra Kardan İstanbul

Sabıkası giderek kabaran, Meclis’te hakkında 30’u aşkın soruşturma dosyası olan Özel için bir fezleke daha düzenlenmesi talep edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Özel ve rüşvet skandallarına karışan CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Cavit Arı, Mustafa Erdem’le ilgili talep Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

SUÇ İDDİALARI ÇOK, YETKİ YOK!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu “yetkisizlik” talebi büyük yankı uyandırırken, toplumda provokasyonlara imza atmaktan, sokakları karıştırmaktan, kolluk görevlilerine mukavemet etmekten, yargı mensuplarına hakaret ve tehdit yağdırmaktan, belediye başkanlarından rüşvet almaktan çekinmeyen Özel ve tayfasının dokunulmazlığının kaldırılması beklentisi güçlendi. Gözler ise Meclis Başkanlığı’na çevrildi. Fezlekelerin Karma Komisyona, oradan Genel Kurul’a sevk edileceği merak konusu oldu. Hukukçular, suç makinesine dönüşen Özel ve şürekâsının fezleke rekorunu elinde bulundurduğunu vurguladılar. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da sabık Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlunun da ifadeleri dikkate alınarak, Özel ve arkadaşlarının dokunulmazlıklarının kaldırılması, yargılanmalarına başlanması gerektiğini vurguladılar.

DERHAL ADIM ATILMALI

Akit’e konuşan Avukat Nuray Baynazoğlu, şunları dile getirdi: “Yasama dokunulmazlığının Özel ve pek çok CHP’li tarafından kötüye kullanıldığını görüyoruz. İşte Uşak’ta, Antalya’da olanlar belli. Yalım’ın, Böcek’in ifadeleri ortada. Yani Özel ve arkadaşlarıyla ilgili rüşvet iddialarını duyuyoruz. İhbarlara, ithamlara, fezlekelere tanık oluyoruz. Meclis Başkanlığının fezlekeleri Karma Komisyona ve Genel Kurula havale etmesinin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Artık Özel ve arkadaşlarına ‘Yargılan, aklan da görevine dön’ demek şart oldu. Gelinen aşamada Özel, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Murat Emir, Umut Akdoğan gibi isimlerin dokunulmazlıklarını kaldırmak mecburiyet. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fezleke talebinin bir milat olmasını diliyoruz. Bu talebin tüm fezlekelerin anımsanmasına ve Genel Kurulda oylamaya sunulmasına vesile olmasını umuyoruz. Peş peşe skandallar patlıyor. Artık Meclis, yavaş ilerlememeli. Özel ve arkadaşlarına dokunulmalı. Muhakkak ve muhakkak 1-2 ay içinde adım atılmalı. Böyle bir adım atıldığı takdirde Kemal Kılıçdaroğlu grubu da dahil pek çok milletvekilinin Özel ve arkadaşlarına ‘Aklanmadan parlamentoya gelmeyin’ diyeceği bilinmeli. Behemahal gereken yapılmalı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla yargılamaların hemen başlayacağı da akıldan çıkarılmamalı. Çünkü yargı tarafından itiraflar, deliller toplandı. Ve top Meclis Başkanlığında. İnşallah, parlamento tatile girmeden dokunulmazlıklar kaldırılır. Bilhassa Özel’le ilgili dosyalar hemen ele alınmalı.

Özel’e yargı yolu açılmalı

“Özel, mahkemeye çıkarılmalı. Tahrik girişimlerinin ve tehditlerinin nedeni sorulmalı. Görevden alınan belediye başkanlarının rüşvet itirafları hatırlatılmalı. Tabii yeni hamlelerde de bulunulmalı. Yasama dokunulmazlığı kürsüyle sınırlandırılmalı. İnanın, diğer ülkelerde dokunulmazlık bu kadar geniş değil. Bizde siyasetçiler o kadar rahatlar ki! Dokunulmazlığın kendilerine her hakkı verdiği kanısındalar. Bu anlamda belki en önemli örnek Özel. Özel’in ortalığı karıştırdığı, devlet büyüklerine hakaret etmekten geri durmadığı da. Buna artık ‘dur’ demek kaçınılmaz hâl aldı. Dün de Genel Başkanın onayı olmadan grubu toplayarak, tarihi bir skandala imza attı. Bu yanlış Özel’e pahalıya mâl olacak. Kılıçdaroğlu, Özel’in ihracı için çalışma başlatacak. Eden bulur. Özel, komik bahanelerle 1000’i aşkın CHP’liyi ihraç etmişti. Bakalım onun sonu ne olacak?”