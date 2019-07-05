0553 313 94 23

Güneş yanığında riskli grup hangileri? Güneş yanığı zararları

Yazın gelmesiyle akın akın tatillere giden ve güneşlenenler için dikkat edilmesi gereken noktaları derledik. Mutlaka dikkat edilmesi ve güneşin zararlı ışınlarından kaçınılması gereken noktalar...

05 Temmuz 2019 Cuma 11:24
Güneş yanığında riskli grup hangileri? Güneş yanığı zararları

Güneş ışınları açık olan ten üzerinde ekstra etkilere sahiptir. Erken yaşlanma ve kansere davetiye çıkarması, en büyük etkilerindendir. Bunların dışında yapılan araştırmalara göre; "Hiçbir güneşlenme tipi, doğru veya gerekli değildir." Bu sebeple, fazla güneşe maruz kalmamak, vücudunuz için alacağınız en güzel karar olacaktır.

Güneş ışığına fazla maruz kalan ciltlerde ne olur?

  • Teninizde güneş yanıkları oluşturabilirsiniz.
  • Cilt kanserine yakalanabilirsiniz.
  • Deriniz normal sürecinden daha erken yaşlanmaya başlar.
  • Deride kuruma, kalınlaşma, sarı, opak ve matlaşma gibi sorunlar meydana gelebilir.
  • Kırışıklıklar artar ve çizgiler derinleşir.
  • Bağışıklık sistemi zayıflar.

Fazla güneş ışığına maruz kalan kişilerin, ciltlerinde hasar oluşma durumu kesinleşir. Cilt üzerindeki bağışıklığa bağlı olarak bazı tip insanlar çok erken bu etkileri hissederlerken, bazıları da çok geç hissederler.

Riskli grupta olan kişilerin özellikleri nelerdir?

  • Açık renk tene sahip olan kişiler
  • Mavi ve yeşil gözlü, kızıl ve sarı saçlı, çilli kişiler
  • Yetişkinlere göre ince deriye sahip olan çocuklar
  • Hassas ve ince derili kişiler
  • Devamlı güneşe maruz kalanlar
  • Çocukluk dneminde aşırı derecede yanık geçirmiş kişiler
  • Ailede cilt kanseri olan ve riski taşıyanlar
  • Sıcak ve güneşi iklimde yaşayanlar
  • Devamlı açık havada çalışanlar riskli grupta olan kişileridir.

Zararlı güneş ışınları;

- Ozon tabakasının incelmesi

- Zamanla değişen giyinme alışkanlıkları

- Sık tatil ve solaryuma girme sebeplerinden kaynaklanıyor olabilir.

Güneşlenirken nelere dikkat etmeliyiz?

Güneşin ışınlarının dik geldiği vakitlerde dışarı çıkmamak gerekir. Güneşlenmeden yapamam diyenler de dikkat ederek;

 - Özellikle öğle saatlerinde uzun süre direkt olarak güneşe maruz kalmamalısınız. Yağlı ciltler losyon ve jel krem kullanmaya özen göstermelidir. Ortalama güneş altında 30 - 45 dakika kadar kalınmalıdır. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:55
  1. güneş yanığı
  2. güneşe maruz kalmak
  3. güneşlenme riski

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan’da yaz okulları şenlikle açıldı
    1. Eyüpsultan’da yaz okulları şenlikle..
    2. İncirliova Belediyesi Yaz Spor..
    3. İlk hacı kafilesi kutsal topraklara..
    4. MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi..
    5. (Özel)Çatıda kurduğu sera ile 10..
    6. Gaziantep’in meşhur lezzetleri..
    7. Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan..
    8. TMO Genel Müdürü Güldal’dan, Başkan..
    9. Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint..
    10. Sanat ile ahşap sergide buluştu
    11. Turkcell Bilişim 500’den ödülle döndü
    12. Bakan Dönmez: "İleri teknoloji..
    13. Tramvay artık OMÜ kampüsünde
    14. "Srebrenitsa soykırımı ile ilgili..
    15. "Burun estetiği operasyonu yazın..
    16. Zırhlı Birliklerde yemin töreni
    17. Almanya’da 5G teknolojisi kullanıma..
    18. Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    19. Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni zırhlı..
    20. Güneşin zararlı etkileri hakkında..
    21. Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu..
    22. Bakan Kasapoğlu milli sporcuları..
    23. PTT’den bir ilk, "Deniz Postası"..
    24. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    25. Nijerya'da silahlı kişiler sivilleri..
    26. Seyitgazi Okuyor
    27. Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo..
    28. Avrupa ülkesi karıştı! Kışla..
    29. 74’lük yan kesici yakalandı
    30. Mardin’de vatandaşlara ücretsiz sağlık..
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"