Güneş yanığında riskli grup hangileri? Güneş yanığı zararları

Güneş ışınları açık olan ten üzerinde ekstra etkilere sahiptir. Erken yaşlanma ve kansere davetiye çıkarması, en büyük etkilerindendir. Bunların dışında yapılan araştırmalara göre; "Hiçbir güneşlenme tipi, doğru veya gerekli değildir." Bu sebeple, fazla güneşe maruz kalmamak, vücudunuz için alacağınız en güzel karar olacaktır.

Güneş ışığına fazla maruz kalan ciltlerde ne olur?

Teninizde güneş yanıkları oluşturabilirsiniz.

Cilt kanserine yakalanabilirsiniz.

Deriniz normal sürecinden daha erken yaşlanmaya başlar.

Deride kuruma, kalınlaşma, sarı, opak ve matlaşma gibi sorunlar meydana gelebilir.

Kırışıklıklar artar ve çizgiler derinleşir.

Bağışıklık sistemi zayıflar.

Fazla güneş ışığına maruz kalan kişilerin, ciltlerinde hasar oluşma durumu kesinleşir. Cilt üzerindeki bağışıklığa bağlı olarak bazı tip insanlar çok erken bu etkileri hissederlerken, bazıları da çok geç hissederler.

Riskli grupta olan kişilerin özellikleri nelerdir?

Açık renk tene sahip olan kişiler

Mavi ve yeşil gözlü, kızıl ve sarı saçlı, çilli kişiler

Yetişkinlere göre ince deriye sahip olan çocuklar

Hassas ve ince derili kişiler

Devamlı güneşe maruz kalanlar

Çocukluk dneminde aşırı derecede yanık geçirmiş kişiler

Ailede cilt kanseri olan ve riski taşıyanlar

Sıcak ve güneşi iklimde yaşayanlar

Devamlı açık havada çalışanlar riskli grupta olan kişileridir.

Zararlı güneş ışınları;

- Ozon tabakasının incelmesi

- Zamanla değişen giyinme alışkanlıkları

- Sık tatil ve solaryuma girme sebeplerinden kaynaklanıyor olabilir.

Güneşlenirken nelere dikkat etmeliyiz?

Güneşin ışınlarının dik geldiği vakitlerde dışarı çıkmamak gerekir. Güneşlenmeden yapamam diyenler de dikkat ederek;

- Özellikle öğle saatlerinde uzun süre direkt olarak güneşe maruz kalmamalısınız. Yağlı ciltler losyon ve jel krem kullanmaya özen göstermelidir. Ortalama güneş altında 30 - 45 dakika kadar kalınmalıdır.