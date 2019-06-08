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Sivrisinekler nasıl uzaklaşır? Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?

Yaz aylarının popüler ismi sivrisinekler.. Siz farkına varmadan ısırıp kaçtıkları yetmiyormuş gibi, geride kaşıntılarını da bırakıyorlar.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:07
Sivrisinekler nasıl uzaklaşır? Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?

Bu kaşıntılardan kurtulmak ve sivrisinekleri evinden uzaklaştırmak isteyenler için doğal malzemelerle çözüm önerileri..

Sivrisinek ısırıkları için çözümler

Sivrisinek ısırıkları bazen çok can yakabiliyor. Özellikle bir kere kaşındıktan sonra bir daha bırakmak gelmiyor insanın içinden. Bu kaşıntılar büyük tahribatlara ve kızarıklıklara dönüştiğinde canınız acıyacaktır. Dolayısıyla kaşımamanız ve doğal yollarla bu durumdan kurtulmanız gerekir.

Aloevera ve kabartma tozu

sivrisinek ısırıkları için çözüm

Aloe vera jeline kabartma tozunu serperek sivri sinek ısırıklarına uyguladığınızda kaşıntılarınızdan kurtulmanız mümkün.

 

Doğal uçucu yağlar

sivrisinek ısırığına çözüm

Isırıkların ardından, uçucu doğal yağların kullanılması kaşıntıyı azaltacağı gibi, daha sonra sivrisineklerin gelmemesini sağlayacaktır. Dolayısıyla defne, okaliptüs, portakal kabuğu, çay ağacı, limon ve vanilya yağı gibi yağları vücudunuza sürebilir, ya da odanızda koku olarak muhafaza edebilirsiniz. 

Kıyafetlerinize ya da vücudunuza 1 su bardağı ılık su ve 10 - 15 damla uçucu yağı karıştırıp sprey yardımıyla sıkmanız da bir çözüm olabilir.

 

Kalıp sabun

sivrisinek ısırığına çözüm

Sabunu ıslatıp, ucuyla sivrisinek ısırığının üzerinde gezdirmeniz, kaşıntınızı geçirecektir.

 

Sivrisineklerin odanıza girmemesi için öneriler 

Sivrisinekler bazı kokulardan hoşlanmazlar. Öldürmek yerine, önlem alarak ve odanızın bir kenarına doğal kokular kullanarak sivrisineklerin uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz.

 

Sarımsak-Soğan

sivrisinekten kurtulma yöntemleri

Sivrisinekler sarımsak ve soğanın kokusundan hoşlanmadıkları için, bulunduğunuz ortama koyduğunuz takdirde yanınıza yaklaşmayacaklardır.

Ayrıca sivrisinek ısırıklarının üzerine sarımsak sürülmesi -antibiyotik özelliği taşıdığı için- kaşıntıyı geçirip, dindirecektir.

 

Ada çayı

sivrisinek kovma yöntemleri

Ada çayını tükettiğinizde sivrisinekler gün içerisinde size yaklaşmayacaktır. Fakat her gün ada çaı tüketmek pek mümkün olmadığı için, odanızda beslemeniz ya da bir dal bulundurmanız, sivrisineklerin uğramaması için daha iyi bir alternatif olacaktır.

 

Limon-Karanfil

sivrisineklerin yaklaşmaması için çözüm

Limonun üzerine sapladığınız karanfillerin kokusu sayesinde sivrisinekler odanıza gelmeyecektir. Fakat bu şekilde çok limon ve karanfil çok çabuk kötü oluyor. Bunun için, bir gün limon suyu karanfil, diğer gün limon kabuğu karanfil karışımını uygulamanız daha verimli olacaktır.

 

Bolca duş alın

sivrisinekleri uzaklaştırma yöntemi

Sivrisinekler, ayak ve ter kokusu olan insanları daha çok tercih ederler. Duş almanız size yaklaşmamalarını sağlayacaktır. Özellikle limonlu, vanilyalı ve aloe veralı duş jelleri ve kokuları sürdüğünüzde odanıza girmeyeceklerdir.

 

Fesleğen ve reyhan

 

 

sivrisinek uzaklaştırma yöntemi

Reyhan ve fesleğen yetiştirdiğiniz saksılarınızı odanıza yakın bir yerde muhafaza etmeniz, sizi sivrisinek belasından kurtaracaktır.

 

Hayvanları öldürmek yerine, doğada bulunan alternatif yollarla onları uzaklaştırmak daha medeni bşr harekettir. Sonuçta doğada bulunan her canlının kendi düzen ve işleyişi vardır. Düzen içinde, kendimize tabiatta bir yer açmaya çalışmaktansa, tabiatın bir parçası olmak en önemli noktadır.

Sağlıcakla kalın..

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 00:07
  1. sivrisinek
  2. sivrisineklerden nasıl kurtuluruz
  3. sivrisinek neden sizi ısırır
  4. sivrisineklerden kurtulmanın doğal yolları
  5. sivrisinek ısırığı için doğal yöntem
  6. sivrisinek ısırığı
  7. sivrisinek ısırığına ne iyi gelir

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