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Yüzmeden önce yapılması gerekenlere dikkat!

Yazın başlamasıyla birlikte tatille gidenlerin sayısı arttı. Eğer sizde onlardan biriyseniz ve tatilinizin içerisinde "yüzme" planı varsa dikkat!

28 Haziran 2019 Cuma 11:12
Yüzmeden önce yapılması gerekenlere dikkat!

Bu yaz tatilini çok güzel bir şekilde değerlendirmek ve yüzmek isteyenlerin uyması gereken kuralları sizler için derledik.

1 - Egzersiz

Havuza ya da denize girmeden önce birkaç hareketle vücudunuzu açmalısınız. Özellikle masa başı çalışanların uyması gereken bu kural, bütün kış otorup birden harekete geçirdiğiniz vücudunuzun sakatlanmamasını sağlayacaktır.

2 - Açlık - tokluk

Su, vücuttaki bütün hücrelerin çalışması için sinyaller verir. Bu nedenle duştan sonra acıktığınızı hissedebilirsiniz. Dolayısıyla aynı şey havuz ve deniz suyu içinde geçerlidir.

 - Suya girdiğinizde çok aç olursanız, hücreler çalışacağı için, ekstra bir açlık ve baş dönmesi hissedebilirsiniz. 

 - Suya girdiğinizde çok tok olursanız, yine hücre çalışması sebebiyle mide bulantısı ve kalp sıkışması hissedebilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında çok aç veya çok tok şekilde suya girilmemesi gerekir. Dengeli şekilde vücudun çalışmasına izin ve fırsat vererek hareket etmelisiniz.

3 - Duş

yüzmeden önce dikkat edilmesi gerekenler

Duş, özellikle havuza girenlerin uyması gereken bir kuraldır. Hem havuzun kirlenmemesi hem de vücut kirinin daha fazla tabaka halinde cilde yapışmaması için suya girmeden duş alınmalıdır.

Aynı şekilde sudan çıktıktan sonrada duş alınmalıdır. Havuz suyunun vereceği zararları ortadan kaldırmak için mümkünse hemen kese ve sabun kullanılmalı, saçlar şampuanlanmalıdır. 

Deniz suyu içinse, birkaç saat bekleyip aynı şekilde durulama yapılması gerekmektedir.

4 - Koroyucular ve güneş gözlüğü

Güneş D vitamini için oldukça önemlidir. Fakat her şeyin fazlası zarar olduğu gibi, güneşinde fazlası zararlıdır. Özellikle öğle saatlerinde dik gelen ışıklar sonucunda, cilde direk temas eder. Bu nedenle güneş kremleri kullanılmalı ve devamlı tazelenmelidir.

Güneş gözlüğü kullanımı da aynı şekilde güneşin zararlı ışınlarından, gözünüzü kısma sorunundan sizi kurtaracaktır. Fakat daha minimal ve tam göz çevrenizin hizasında olan gözlükler seçerek, en azından karardığınızda gözünüzün çevresinde oluşabilecek çizgileri önlemelisiniz.

 

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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