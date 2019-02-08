Suudileri savundu, Türkiye’ye saldırdı! “Türkiye İran’dan daha tehlikeli”

Arap Birliği eski Genel Sekreteri Amr Musa, Türkiye'nin Ortadoğu'daki rolüyle ilgili kendince değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye İran’dan daha tehlikeli”

Mısır ve Suudi Arabistan basınına ayrı ayrı demeçler veren Musa, Türkiye'nin Araplar için İran'dan çok daha tehlikeli bir ülke olduğunu savundu.

“Türkiye’nin adımları Araplar için tehlikeli”

Aynı zamanda Mısır eski Dışişleri Bakanı da olan Amr Musa, “Türkiye, çalışılmış bir programla ilerliyor. Attığı adımlar, Araplar için oldukça tehlikeli. Özellikle Kızıldeniz havzasındaki Türk varlığı, direkt tehdit” değerlendirmesinde bulundu.

Suudileri savundu

Mecra’nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki faaliyetlerini de savunan Musa, “Suudiler kendilerini savunuyor. Yaptıkları şeyler de coğrafi ve siyasi açıdan mantıklı.” dedi.

Sisi’nin yemin törenin katılmıştı

Türkiye’ye yüklenen Arap Birliği eski Genel Sekreteri Amr Musa, Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye darbe yapan, ardından göstermelik seçimle koltuğa gelen Abdulfettah es-Sisi’nin yemin törenine katılmıştı.