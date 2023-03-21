Suudilerden Türk şirketine büyük ilgi!

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında ticaret hacmini geliştirmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Türk Expo fuarında Marmarabirlik standına ilgi büyüktü.

Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na 132 firma katılım sağladı. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün lider kuruluşu Marmarabirlik de fuarda yerini aldı. Türk-Expo fuarına Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı ve İhracat Müdürü Onur Dağlı da katıldı. Suudi ziyaretçiler Marmarabirlik ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

Suudi Arabistan pazarının büyük bir pazar olduğunu kaydeden Başkan Hidamet Asa, “Hedefimiz bu pazarda büyümektir. Bu fuarda bunun işaretlerini gördük. Suudi halkının büyük ilgi ve beğenisinin olması gelecek adına ümit vericidir. Özellikle kuru sele, az tuzlu siyah zeytin çeşitleri ile yeşil zeytin ve zeytinyağı çeşitlerimize ilgi büyüktü. Mevcut satış miktarımızın katlanarak artacağını öngörüyoruz. Yaptığımız yatırımlar, artan ürün çeşitliliği, tüketicilerin tercih ettiği ambalaj çeşitliliği ile yurt dışında, hem etnik, hem de etnik dışı pazarda istikrarlı bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz. Marmarabirlik olarak yıllık toplam satış miktarımızın içinde ihracat payını yüzde 35’lere taşımaktır. Marmarabirlik’in geleceği ihracattadır” dedi.