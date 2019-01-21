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Suudilerden skandal karar! 250 Müslüman sınır dışı...

Suud Arabistan ülkede bulunan 250 Arakanlı Müslüman'ı sınır dışı etmeyi planlıyor. Arap yönetimi, 250 kişiyi sınır dışı edip Bangladeş'e yollayacak.

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:05
Suudilerden skandal karar! 250 Müslüman sınır dışı...

Suudi Arabistan'ın 250 Arakanlı Müslüman'ı Bangladeş'e sınır dışı etmeyi planladığı bildirildi.

Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Özgür Rohingya Koalisyonu'nun kampanya koordinatörü Nay San Lwin, Suudi Arabistan'ın 250 Arakanlı Müslüman erkeği Bangladeş'e göndermeyi planladığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar'ın Arakan bölgesinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 25 Ağustos'tan beri Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslüman sayısının 123 bin olduğunu açıklarken, Arakanlı Müslümanlar'a yönelik muameleye sessiz kalmakla eleştirilen Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Suu Kyi'ye yönelik tepkiler artıyor. Bu tepkilere Nobel Barış Ödüllü Pakistanlı eğitim aktivisti Malala Yusufzay da katıldı.

'Plandan vazgeçin çağrısı'

Suudi Arabistan'da Arakanlı Müslümanların çoğunun oturum iznine sahip olduğuna işaret eden Nay, öte yandan Cidde'de Şumasi merkezinde tutulanlara suçlularmış gibi muamele edildiğini söyledi.

Bu kişilerin Bangladeş'e sınır dışı edilmeleri halinde cezaevine gönderilebileceğini belirten Nay, Suudi yetkililere plandan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Nay ayrıca, dün Cidde havaalanına götürülmek üzere hazırlanan Arakanlı Müslümanların görüntülerinin yer aldığı bir videoyu da paylaştı. Son 2 yıldır birçok insan hakları örgütünün Suudi yetkililere oturum izni konusunda çağrıda bulunduğunu, kendisinin de bizzat Suudi yetkililerle meseleyi görüştüğünü sözlerine ekledi.

'Etnik temizlik ya da soykırım'

Suudi Arabistan, 2011 yılından sonra ülkeye gelen Arakanlı Müslümanlara oturum izni vermiyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:05
  1. Suudi Arabistan
  2. Arakanlı Müslüman

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