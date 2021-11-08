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Spor Suudiler satın almıştı! Newcastle United'a Eddie Howe getirildi
Spor

Suudiler satın almıştı! Newcastle United'a Eddie Howe getirildi

Suudi Arabistan merkezli konsorsiyuma satılan Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Eddie Howe oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 18:39:00 -
Suudiler satın almıştı! Newcastle United'a Eddie Howe getirildi

Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan İngiltere Premier Ligi takımı Newcastle United'ta Steve Bruce'dan boşalan teknik direktör görevine Eddie Howe getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Howe ile 2024 yazına kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu. Howe, son olarak Ağustos 2020'ye kadar Bournemouth takımını çalıştırmış o tarihten sonra ise başka takım çalıştırmamıştı.

Newcastle United'ta teknik direktör Bruce ile 20 Ekim'de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumun Newcastle United’ı satın almasına İngiltere Premier Ligi tarafından onay verilmesinin ardından teknik direktör ayrılığı ile kulüpte değişim süreci de başlamıştı.

Newcastle United, 11. hafta sonrasında 5 puanla 20 takımlı İngiltere Premier Ligi'nde 19. sırada bulunuyor.

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