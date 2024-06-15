Suudi ekibinden Messi'ye milyarlarca euro! Yok artık daha neler! Yapmayın yahu durun artık...

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Başkanı Anmar Al Haili, 'Messi'ye toplamda 1.4 milyar euroluk teklif sunduk. Ancak ailesi Amerika'da yaşamak istediği için bu parayı reddetti' dedi.

FUTBOL HABERLERİ | Al Hilal Başkanı Anmar Al Haili "Lionel Messi'ye 1.4 milyar euroluk bir teklif sunduk ancak oyuncu ailesi Amerika'da yaşamak istediği için bizi reddetti. Bir futbolcunun bu kadar büyük bir parayı geri çevirmesi gerçekten şaşırtıcıydı. Belki ailesini ikna edebilirdi ama bunu denemedi bile... Çünkü aile paradan daha önemli" açıklamasında bulundu. Şu anda MLS ekibi Inter Miami formasını giyen Lionel Messi'nin aktif kariyerini bitirdikten sonra ABD'de yaşamayı planladığı biliniyor. Kendisine önerilen servete rağmen, aile üyelerinin isteğini geri çevirmedi.