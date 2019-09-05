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Suudi bakan ile Ortodoks din adamı "dinlerarası diyaloğu" görüştü

05 Eylül 2019 Perşembe 04:31
Suudi bakan ile Ortodoks din adamı "dinlerarası diyaloğu" görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un temsilcisi Piskopos Jibril ile "dinlerarası diyalog ve hoşgörünün artırılması"nı görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Dışişleri Bakanı el-Assaf, Başpiskopos İeronimos'un temsilcisi Jibril ile Cidde kentinde bir araya geldi.

Dinlerarası diyalog ve hoşgörünün güçlendirilmesinin ele alındığı görüşmede, şiddet, aşırılıkçılık ve terörizmi terk etmenin, bölge ve dünya halkları için güvenlik ve barışı sağlamanın önemine vurgu yapıldı.

Haberde ayrıca, Piskopos Jibril'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un sözlü mesajını ilettiği belirtildi. Haberde mesaja ilişkin bilgiye ise yer verilmedi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

Bu kapsamda ülkede sinema salonları açılmış, opera gösterisi ve caz festivali düzenlenmişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 04:31
  1. Suudi Arabistan

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