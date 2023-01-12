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Spor Suudi Arabistan'ı sarsacak kare Türkiye'den geldi! Bu kez parayı basıp alamayacaklar
Spor

Suudi Arabistan'ı sarsacak kare Türkiye'den geldi! Bu kez parayı basıp alamayacaklar

Adı Suudi Arabistan ekiplerinden Al Feiha ile anılan Başakşehir'im yıldız ismi Mesut Özil'den Arapları üzecek bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 17:03:00 -
Suudi Arabistan'ı sarsacak kare Türkiye'den geldi! Bu kez parayı basıp alamayacaklar

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferi sonrası Arap kulüpleri boş durmuyor. Ligin kalitesini artırmak amacıyla harekete geçen Araplar, son olarak Mesut Özil'i gündemine almıştı.

Bu sezon Başakşehir'de yalnızca 10 dakika forma şansı bulabilen 34 yaşındaki veteran futbolcuya Al Feiha, kulübü talip olmuştu.

Bonuslar hariç Mesut Özil'e yıllık 8 milyon Euro önererek Al Feiha ekibi beklemeye geçerken Türkiye'den paylaşılan bir kare Arapların hayallerini yıktı.

Ligin ikinci yarısına hazırlanan Başakşehir'in idmanında görülen Mesut Özdil, paylaştığı fotoğraf karesi ile 'Türkiye'de devam' mesajı verdi.

Bu gelişme sonrası Al Feiha Kulübü'nün teklifi güncelleyip yeniden Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

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