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Dünya Suudi Arabistan'dan tansiyonun yükseldiği Kızıldeniz'e ilişkin açıklama
Dünya

Suudi Arabistan'dan tansiyonun yükseldiği Kızıldeniz'e ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-05-14 23:33:00 -
Suudi Arabistan'dan tansiyonun yükseldiği Kızıldeniz'e ilişkin açıklama

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle gerginliğin yaşandığı Kızıldeniz'deki uluslararası ticaretle ilgili sorunların ele alınmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cedan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Kızıldeniz'de aylardır devam eden gerilimin uluslararası ticareti etkilediğini belirtti.

Gemilerin Kızıldeniz'den geçişi ve deniz sevkiyatında sorunlar olduğunu dile getiren Cedan, "Bunlar da ele alınması gereken kriz ve sorunlardır." dedi.

Suudi Arabistan'ın gelir kaynaklarını çeşitlendirdiğini söyleyen Cedan, ülkesinin halihazırda gelirlerinin yüzde 37'sini petrol dışı kaynaklardan sağladığını ifade etti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
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ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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