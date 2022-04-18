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İSLAM Suudi Arabistan'dan kadınlar için flaş umre kararı!
İSLAM

Suudi Arabistan'dan kadınlar için flaş umre kararı!

Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 15:23:00 -
Suudi Arabistan'dan kadınlar için flaş umre kararı!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hişam bin Said, Sebak gazetesine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bin Said, daha önce 45 yaş altı kadınların umre yapabilmesi için yanında bir mahremi (babası, kayınpederi, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı) bulunması şartının olduğunu belirtti.

Artık söz konusu şartın kaldırıldığını kaydeden Bin Said, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini aktardı.

 

 

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