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Dünya Suudi Arabistan'dan Kabe ile ilgili flaş karar
Dünya

Suudi Arabistan'dan Kabe ile ilgili flaş karar

Suudi Arabistan yönetiminin 5 Mart'ta ibadete kapatılan Kabe'yi 3 Eylül'de yeniden ibadete açacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:59:00 - 2020-08-31 00:03:31
Suudi Arabistan'dan Kabe ile ilgili flaş karar

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayında ibadete kapatılan Kabe’nin 3 Eylül’de yeniden 5 vakit ibadete açılacağı öğrenildi.

Avrupa’nın önde gelen hac şirketlerinden birinden edinilen bilgiye göre, Kabe ile ilgili önemli bir karara imza atılmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan yönetimi 3 Eylül’de Kabe’yi 5 vakit ibadete açıyor.

Suudilerin 6 bin ile sınırlı olarak Umre imkanı da sunmak için harekete geçtiği belirtildi. Umrenin sadece Suudi Arabistan’da yaşayanlar tarafından yapılacağı belirtiliyor

Ülkede son durum

Suudi Arabistan’da toplam koronavirüs vakası 315 bin olarak kayda geçerken hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 bin 870 olarak belirtildi.

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