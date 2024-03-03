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Dünya Suudi Arabistan'dan 'iftar' kararı!
Dünya

Suudi Arabistan'dan 'iftar' kararı!

Yeniakit Publisher
2024-03-03 14:18:00 -
Suudi Arabistan'dan 'iftar' kararı!

Suudi Arabistan yönetimi yaklaşan Ramazan ayı öncesinde camilerde iftar yemeğine bu yıl izin verilmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada kararın "temizlik endişesi" gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı tarafından geçen hafta yayınlanan bir bildiride, "Camilerin temizliği endişesi nedeniyle iftar projelerinin camilerin içinde yapılmaması gerektiği" ifade edilmişti.

Bildiride, "İmamlar ve müezzinler cami avlularında iftar için uygun bir yer bulmalı. Bu amaçla geçici oda veya çadır oluşturulmamalıdır." denilmişti.

Bakanlık ayrıca cami imamları ve müezzinlerin oruç tutanlara yönelik iftar projeleri için mali bağış toplamaması gerektiğini de vurguladı. Yasaklara, cami içlerinde kamera ve fotoğraf makinesi kullanılmaması da eklendi. Cami içindeki duaların çevrimiçi medya da dahil olmak üzere hiçbir platformda yayınlanmaması gerektiği aktarıldı.

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