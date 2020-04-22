Suudi Arabistan'dan getirilen vatandaşların "Türk bayraklı" coşkusu

ERZURUM (AA) - Suudi Arabistan'dan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilen 182 Türk vatandaşı, Erzurum'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 182 kişi, Suudi Arabistan'dan kalkan uçakla Erzurum'a getirildi.

Özel kıyafetli görevlilerce ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, uçaktan indirilmeden önce Türk bayrakları açarak, Türkiye lehine sloganlar attı.

Bagajları dezenfekte edilen Türk vatandaşları, ardından otobüslerle kalacakları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara götürüldü.

Yurtların girişinde Türk bayrakları ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılanan vatandaşlar, coşkuya salladıkları Türk bayraklarıyla ortak oldu.

Tahliye edilen vatandaşlardan Muzaffer Doğancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Suudi Arabistan'da yaşadığını belirterek, "Salgın nedeniyle orada uzun süredir dışarı çıkamıyorduk. Sağ olsun devletimiz bizi ülkemize getirdi. Burada olmaktan çok mutluyuz. Allah bizi Türkiye'den uzak bırakmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer tüm ilgililere teşekkür ederim." dedi.

Nilüfer Yeni de bir ay boyunca Medine'deki evlerinde mahsur kaldıklarını aktararak, "Allah'a şükürler olsun ki devletimiz bizi yalnız bırakmadı ve ülkemize geri getirdi. Orada olup bitenlerden haberdar değildik." ifadelerini kullandı.



