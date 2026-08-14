Akit TV’nin Türksat Frekans Bilgileri Değişiyor! Yeni frekans daha güçlü yayın

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‘Milletçe İzliyoruz’ sloganıyla 2015 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede en çok konuşulan televizyon kanalları arasına girmeyi başaran Akit TV’nin frekans bilgileri değişiyor. Türksat 3A uydusunda gerçekleştirilecek teknik düzenleme kapsamında televizyon ve radyo yayınlarının yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılmasıyla birlikte, Türksat uydularındaki bazı yayınların frekanslarında değişikliğe gidilecek. “Türkiye’nin cesur televizyonu” Akit TV de 16 Ağustos 2026’dan itibaren yayınlarını Türksat 4A üzerinden yeni frekansıyla sürdürecek. İzleyicilerin Akit TV yayınlarını kesintisiz takip edebilmesi için uydu alıcılarının yeni frekans bilgilerine göre ayarlaması gerekecek.

GÜÇLÜ FREKANS KESİNTİSİZ YAYINCILIK

Yapılacak değişiklik sonrasında Akit TV izleyicilerinin yayınları izlemeye devam edebilmesi için televizyon veya uydu alıcılarında kanal taraması yapması ve yeni frekans bilgilerini sisteme tanımlaması gerekecek. Yeni frekans bilgileriyle birlikte Akit TV yayınları, güçlü ve kesintisiz yayıncılık anlayışıyla izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

İZLEYİCİLER NE YAPMALI?

Akit TV yayınlarını uydu üzerinden takip eden izleyicilerin, 16 Ağustos 2026 itibarıyla uydu alıcılarında yeni frekans bilgileriyle kanal araması yapmaları gerekiyor. Yeni frekansın uydu alıcısına manuel olarak girilmesi ya da cihazın desteklemesi halinde otomatik kanal taraması gerçekleştirilmesiyle Akit TV yeniden kanal listesine eklenebilecek. Özellikle eski frekans üzerinden Akit TV'yi izleyen izleyicilerin, söz konusu frekansın geçiş sonrasında artık işlevini yitireceğini dikkate alarak yeni frekans bilgilerini uydu alıcılarına tanımlamaları önem taşıyor.

Böylece izleyiciler, yayın kesintisi yaşamadan Akit TV ekranlarını takip etmeye devam edebilecek.

YENİ FREKANS BİLGİLERİMİZ:

İzleyicilerin yeni frekans bilgilerini uydu alıcılarına doğru şekilde girmeleri gerekiyor.

HD GÖRÜNTÜ KALİTESİYLE YAYIN

Türksat uydularında gerçekleştirilecek teknik düzenlemeyle birlikte yayınların yüksek kapasiteli uydular üzerinden sürdürülmesi planlanıyor. Akit TV’de yeni frekansıyla yayınlarını HD görüntü kalitesiyle izleyicileriyle buluşturmaya devam edecek. Haberden siyasete, gündemden ekonomiye, kültürden toplumsal gelişmelere kadar Türkiye ve dünyadan önemli gelişmeleri izleyicilerine ulaştıran Akit TV, uydu frekansındaki değişikliğin ardından da yayın hayatını kesintisiz şekilde sürdürecek.

16 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN YENİ FREKANS

Türksat 3A'dan yüksek kapasiteli diğer uydulara gerçekleştirilecek geçişin ardından 16 Ağustos 2026 itibarıyla Akit TV'nin yeni yayın frekansı kullanılacak.

Bu nedenle Akit TV izleyicilerinin, geçiş tarihinden önce veya geçişin ardından televizyon ve uydu alıcılarının kanal ayarlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

Yeni frekans bilgileriyle kanal araması yapılmasının ardından Akit TV, izleyicilerin kanal listesinde yeniden yer alacak. Akit TV, yeni frekansıyla aynı güçlü yayıncılık anlayışıyla yolculuğuna kesintisiz devam edecek.

TEKNİK ALTYAPI GÜÇLENECEK

Türksat tarafından daha önce yapılan açıklamada, televizyon ve radyolara hizmet veren Türksat 3A uydusundaki yayınların, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacağı duyurulmuştu. Söz konusu teknik düzenleme kapsamında Türksat uydularında yayın yapan çok sayıda televizyon ve radyo kanalının frekans bilgilerinde değişiklik meydana gelecek. Yapılacak geçişle birlikte yayın kapasitesinin daha etkin kullanılması ve uydu yayıncılığında teknik altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.