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Dünya Suudi Arabistan'dan flaş karar: Yemenliler için hac, umre ibadeti ile ilgili kararı ilan etti! Bakın ne
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş karar: Yemenliler için hac, umre ibadeti ile ilgili kararı ilan etti! Bakın ne

Yeniakit Publisher
2023-06-16 17:47:00 - 2023-06-16 18:12:42
Suudi Arabistan'dan flaş karar: Yemenliler için hac, umre ibadeti ile ilgili kararı ilan etti! Bakın ne

Suudi Arabistan yeni bir karar imza attı, ile ilgili ilk açıklama geldi. Suudiler Yemenlilerin hac ve umre ibadetini kolaylaştırma kararı aldı. Arabistan'a bu yıl hac ve umre ibadetini yapmak için talep yağıyor. Bunun üzerine yetkililer harekete geçmek zorunda kaldı. Suudi Arabistan son kararını ilan etti, resmi bir açıklama yapıldı. Bu hamle ile sorunları kapatmayı hedefliyor. Yemenlilere güzel haber geldi. İç savaş nedeniyle milyonlarca vatandaş kara yollarını kullanmak zorunda kalıyordu. Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Ayrıca konuyla ilişkili görev yapan görevliler için büyük bir adım...

Suudi Arabistan, bu yıl hac ve umre ibadetini yapmak isteyen Yemenlilerin, direkt Sana Havalimanı'ndan Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'na gelebileceğini duyurdu. Yemenli hacı adaylarının Sana Havalimanı'ndan Kral Abdülaziz Havalimanı'na direkt gelmeleri kararının Yemen halkının acılarını hafifletmek adına Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla alındığı belirtildi. Yemenliler hac ve umre ibadeti için Sana Havalimanı'nın yanı sıra diğer hava ve kara yollarını da kullanabilecek.

Suudi Arabistan, bu yıl hac ve umre ibadetini yapmak isteyen Yemenlilerin, direkt Sana Havalimanı'ndan Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'na gelebileceğini duyurdu.Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemenli hacı adaylarının Sana Havalimanı'ndan Kral Abdülaziz Havalimanı'na direkt gelmeleri kararının Yemen halkının acılarını hafifletmek adına Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, kardeş Yemen halkına verilen desteğinin bir uzantısı olarak hacı adaylarının ulaşımını kolaylaştırmak ve Yemen'in çeşitli bölgelerinde ikamet eden halkın hac ve umresini kolaylaştırmak adına bu adımın atıldığı ifade edildi.

Yemenliler hac ve umre ibadeti için Sana Havalimanı'nın yanı sıra diğer hava ve kara yollarını da kullanabilecek. Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sana Havalimanı'ndan Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'na ilk uçuşun 17 Haziran'da yapılacağını belirtti. Yemen'den 2015 yılından bu yana hac ve umreye gitmek isteyenler iç savaş nedeniyle Sana Havalimanı dışındaki alternatif hava ve kara yollarını kullanmak zorunda kalıyordu. Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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