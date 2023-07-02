Suudi Arabistan'dan flaş karar! Tüm dünya şaşkın

Suudi Arabistan'ın temmuz ayı için günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine ağustos ayında da devam edeceği tahmin ediliyor.

Çin'deki cansız talep, ham petrol fiyatlarını varil başına 75 dolara yaklaştırırken, krallığın bütçesini karşılamak için ihtiyaç duyduğu seviyenin altında kaldı.

Bloomberg'in anketine katılan neredeyse tüm yatırımcılar ve analistler, Suudi kesintisinin Ağustos'ta da devam edeceğini tahmin ediyor. Birkaç OPEC+ delegesi ayrıca, krallığın kararları tahmin edilemez olsa da, bir uzatmanın muhtemel göründüğünü söyledi.

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Geçen yıl 120 doları geçmişti

Brent petrol, cuma gününü yüzde 1,2'lik yükselişle 75,4 dolardan tamamlamıştı. Cuma günkü yükselişe rağmen petrol fiyatları, uzun zamandır düşüş trendinde.

Daha önce yapılan tahminlerde Suudi Arabistan'ın bütçe dengesini sağlayabilmesi için brent petrolun en az 80 dolar olması gerektiği hesaplanmıştı.

Brent, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından 2022'de 120 dolar seviyesini aşmıştı.