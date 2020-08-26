Suudi Arabistan'dan Çin'e şok! Anlaşma yattı
Saudi Aramco, yurtdışındaki en önemli yatırımından vazgeçti. Suudi devi, Çin’de 10 milyar dolarlık bir rafinaj ve petrokimya kompleksi inşa etme anlaşmasını askıya aldı.
Suudi Arabistan'ın dev enerji şirketi Saudi Aramco, ABD ile kriz yaşayan Çin'e soğuk duş etkisi oluşturacak bir hamle geldi.
Saudi Aramco, Çin'de yapacağı 10 milyar dolarlık rafinaj ve petrokimya kompleksi inşa etme anlaşmasının askıya aldı.
Suudi devi, Çin'in Liaoning eyaletinde inşa edeceği tesislerin iptal etme nedenini piyasalardaki belirsizliğe bağladı.
Projede, Çinli enerji devi China North Industries Group Corp, Panjin Sincen ve Norinco gibi şirketlerde bulunuyordu.
Geçen yıl Şubat ayında anlaşma yapılmıştı
Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında Pekin'de görüşmüştü.
Suudi Veliaht Prens Selman, ziyarette Jinping ile anlaşma imzalamıştı.
Huajin Aramco Petrochemical Co. adında kurulacak bu tesis, günde 300 bin varil kapasiteli olacaktı.