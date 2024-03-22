Suudi Arabistan'dan beklenmedik Türkiye kararı! Kafaya koydular, tüm imkanları seferber edecekler

Suudi Turizm Kalkınma Ajansı, Türk seyahat severlere Arabistan’ın kültür ve turizm olanaklarını tanıtmak için atağa geçti.

Suudi Turizm Kalkınma Ajansı (STA), “Vizyon 2030” stratejileri kapsamında Suudi Arabistan’ın hızla gelişen kültür ve turizm olanaklarını ve cazibe merkezlerini Türk seyahat severlere tanıtmak için bir kampanya başlattı.

Arabistan'a Hoş geldiniz: Eşi Benzeri Olmayan Bir Destinasyon!

Suudi Arabistan’ın gelecek vadeden turizm olanaklarını çeşitlendirme konusundaki çalışmalarının bir parçası olan bu proje ile, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel alışverişi teşvik etmek ve bağları güçlendirmek de hedefleniyor.

"Arabistan'a Hoş Geldiniz: Eşi Benzeri Olmayan Bir Destinasyon" başlıklı tanıtım kampanyası kapsamında Suudi Arabistan'ın zengin tarihi ve kültürel mirasının, doğa harikalarının ve modern cazibe merkezlerinin Türk gezginlere tanıtılması amaçlıyor. Suudi Arabistan, farklı doğal zenginlikleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi mekanları ve hareketli şehirleriyle, yeni deneyimler ve maceralar arayan Türk turistler için cazip bir destinasyon olma özelliği taşıyor.

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Antik kent Al-Ula'nın eski Nabatean kalıntılarından, 1800 kilometrelik Kızıldeniz kıyı şeridine, Riyad’ın kozmopolit şehir yaşamından Cidde’nin tarihi güzelliklerine kadar zengin bir deneyim yelpazesi sunan Suudi Arabistan, bu tanıtım kampanyası ile ziyaretçileri gizli hazinelerini ve sıcak konukseverliğini keşfetmeye davet ediyor.

Özel etkinlikler düzenlenecek

Türkiye’de yürütülen tanıtım kampanyasında, hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşmak için özel projeler geliştirilip etkinlikler düzenlenecek, dijital platformlar ve sosyal medya gibi çeşitli pazarlama kanalları kullanılacak. Suudi Arabistan'ın doğal güzelliklerini, kültürel mirasını, zengin mutfağını ve macera fırsatlarını ön plana çıkaracak bu tanıtım kampanyası ile Türk gezginlerinin bir sonraki tatil rotalarını Suudi Arabistan’a çevirmeleri hedefleniyor. Turizmi teşvik etmenin yanı sıra Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişi güçlendirmek ve dostluk bağlarının derinleştirilmesi de amaçlanıyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen destinasyonlarından biri olan ve on iki aya yayılan turizm kaynaklarına sahip olması nedeniyle dünyadaki en dinamik turizm destinasyonu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Suudi Arabistan 2023 yılında tüm dünyadan 100 milyon ziyaretçiyi ağırlaı ve 2030 yılına kadar yılda 150 milyondan fazla ziyaretçi çekmeyi hedefliyor.

Kapıda vizeyle Türk ziyaretçilere seyahat kolaylığı sağladı

Suudi Arabistan, yapım aşamasında olan oteller de dahil olmak üzere 400,000'den fazla oda kapasitesini 2030'a kadar 854,000'e yükseltilmeyi planlıyor. Dünyanın en dinamik ve farklı deneyimler yaşatan destinasyonunun inşa edildiği Suudi Arabistan, milyonlarca ziyaretçisi için erişimi kolaylaştıran çalışmalarına hızla devam etmektedir. Bunlardan biri de Riyad’ı küresel bir merkez haline dönüştürecek ve kapasitesinin 2030'a kadar yıllık 120 milyon yolcuya çıkarılması planlanan Kral Selman Uluslararası Havalimanı projesidir. Ayrıca Suudi Arabistan, elektronik vize uygulaması ile kapıda vize veya 96 saat geçerli ücretsiz stopover vizesi ile Türk ziyaretçiler için seyahat kolaylığı sağladı.