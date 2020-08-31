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Dünya Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi
Dünya

Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, koronavirüsün yayılmasını durdurma çabasının bir parçası olarak yüzlerce Afrikalı göçmeni kilit altında tutarak ölüme mahkum etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 02:01:00 -
Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi

Gözaltı merkezlerinde tutulan göçmenler tarafından gönderilen cep telefonu görüntülerinde parmaklıklı pencereleri olan küçük odalarda sıra halinde üstsüz yatan bakımsız ve açlıktan ölme noktasına gelen insanlar görülüyor.

Yetersiz koşullara sahip göçmen kamplarında şiddet uygulandığı da ortaya çıktı.

İşkence ediliyor

İşkenceye maruz kalan göçmenler, kaldırları yeri cehenneme benzetirken, her gün dövüldüklerini söylüyorlar.

Suudi Arabistan'ın güneyinde çok sayıda gözaltı merkezi olduğu biliniyor. Bu merkezlerin hepsi de aşağı yukarı aynı koşullara sahip bulunuyor.

Koronavirüsü bahane eden Suudi Arabistan Afrikalı göçmenleri ölüm kamplarında ölüme terk etmiş durumda.

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