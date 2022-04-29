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Dünya Suudi Arabistan’daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
Dünya

Suudi Arabistan’daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

Suudi Arabistan’ın kuzeyindeki Arar şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle kentte gökyüzü turuncuya boyandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 01:03:00 - 2022-04-29 01:13:01

Suudi Arabistan’ın kuzeyindeki Arar şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle kentte gökyüzü turuncuya boyandı.

Suudi Arabistan’ın Arar kentini şiddetli yağış ve kum fırtınası vurdu. Kentte etkili olan yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncu renge bürünürken, görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.

Cadde ve sokaklar göle döndü

Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

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