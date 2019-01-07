0553 313 94 23

Suudi Arabistan'da patlama! Yaralılar var

Suudi Arabistan'ın El-Arıda ilinde hareket halindeki aracın mayına basması sonucu patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:40
Suudi Arabistan'da patlama! Yaralılar var

İç savaş ülkesi Yemen sınırında infilak eden mayın, bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Patlamada yaralılar da var.

Suudi Arabistan'ın güney sınırında mayın patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Husiler tarafından Yemen'de sınıra yakın bölgelere yerleştirilen bazı mayınlar, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi neticesinde Suudi Arabistan topraklarına taşındı.

Çocukların durumu ağır

Ülkenin güneyinde yer alan El-Arıda ilinde seyir halindeki sivil bir aracın bu mayınlardan birine basması sonucunda Suudi Arabistanlı 10 yaşında 1 çocuk yaşamını yitirdi. Olayda ayrıca, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı ve çocukların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:40
  1. Suudi Arabistan
  2. Suudi Arabistan patlama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demiören: Hiçbir kulübümüz için hakemimizi feda etmeyiz
    1. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı..
    2. Avrupa Birliği'nden son dakika Brexit..
    3. "Kürt kardeşlerimizin koruyucusu, yol..
    4. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    5. Fetih Gazze'deki yıl dönümü..
    6. Türk ve Yunan narkotik polislerince..
    7. Küçükköyspor taraftarı Muhammed..
    8. Seçim kaybetmeye alışan CHP trollere..
    9. Yunanistan'da sele kapılan 3 kişinin..
    10. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    11. Nijerya'da 9 öğrenci fidye için..
    12. Eren Erdem son dakika cezası belli..
    13. BTP belediye başkan adayları 2019 isim..
    14. İlkokul yararına golf turnuvası
    15. Eren Erdem için istenen ceza belli oldu
    16. Pişkinlikte son nokta! Bıçakladığı..
    17. Suudi Arabistan'da patlama! Yaralılar..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    19. Akar'dan terörle mücadele açıklaması
    20. Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun..
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?