  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala…’ Ekrem Kızıltaş kirli fon planını açıkladı Dr. Eray Güçlüer’den KAAN’ın motoruna dikkat çeken çıkış: Türkiye iki koldan geleceğe hazırlanıyor Başkanvekilinin macerası kısa sürdü: Yeni Parti'de yeni istifa Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Türk Dünyası' mesajı: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir Avrupa ülkesinde köpek besleyenden vergi alınıyor! Yıllık tutar 1.660 euro Allah bu ülkeyi korumuş... Ya iktidar olsalardı? Özcan Ünlü’den fon krizi çıkışı: Ömer Bolat üzerinden dikkat çeken mesaj Aklı gidik Trump iyice şaşırdı: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı yapacakmış! 'Türk Kupası' geliyor! Türk devletleri ortak futbol turnuvasında buluşacak Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu
Gündem Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı yine hedef alındı!
Gündem

Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı yine hedef alındı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı yine hedef alındı!

Dün 12 kişinin hayatını kaybettiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı bugün yeniden hedef alındı. Yolcu terminaline isabet eden mühimmat tesis içerisinde yangına yol açarken, havalimanına doğru yönelen bir füze ise hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Kral Halid Havalimanı’na yönelik, dün 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bugün yeni bir saldırı daha düzenlendi. Havalimanının 4. terminaline isabet eden mühimmat nedeniyle yangın çıkarken, hava savunma sistemlerinin bir seyir füzesini imha ettiği ve olayda yaralananların olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Havalimanı, art arda saldırıların hedefi oldu. Dün 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 309 kişinin yaralandığı havalimanında bugün de 4. terminalin yolcu salonuna yönelik bir saldırı gerçekleştirildi.

 

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının kaynağının henüz belirlenemediğini bildirdi. Yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktığını aktaran Maliki, havalimanı çevresindeki hava savunma sistemlerinin bir seyir füzesini havada imha ettiğini ve alevlere derhal müdahale edildiğini kaydetti.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA) tarafından yapılan açıklamada ise bugünkü saldırıda yaralananların olduğu belirtildi. Yaralıların sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, terminaldeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

GACA, dün havalimanını hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 309 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Riyad havalimanında saldırı: 12 ölü, 309 yaralı olduğu bildirildi
Riyad havalimanında saldırı: 12 ölü, 309 yaralı olduğu bildirildi

Dünya

Riyad havalimanında saldırı: 12 ölü, 309 yaralı olduğu bildirildi

Arap Koalisyonu: Riyad’ın güneyine yönelen Husi füzesi engellendi
Arap Koalisyonu: Riyad’ın güneyine yönelen Husi füzesi engellendi

Dünya

Arap Koalisyonu: Riyad’ın güneyine yönelen Husi füzesi engellendi

Riyad’daki havalimanına Husi saldırısında bilanço ağırlaştı: 12 ölü, 309 yaralı
Riyad’daki havalimanına Husi saldırısında bilanço ağırlaştı: 12 ölü, 309 yaralı

Gündem

Riyad’daki havalimanına Husi saldırısında bilanço ağırlaştı: 12 ölü, 309 yaralı

Riyad'daki kanlı saldırı anı kameralarda! Sivil terminale füze yağdırdılar...
Riyad'daki kanlı saldırı anı kameralarda! Sivil terminale füze yağdırdılar...

Dünya

Riyad'daki kanlı saldırı anı kameralarda! Sivil terminale füze yağdırdılar...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23