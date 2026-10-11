Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı yine hedef alındı!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Kral Halid Havalimanı’na yönelik, dün 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bugün yeni bir saldırı daha düzenlendi. Havalimanının 4. terminaline isabet eden mühimmat nedeniyle yangın çıkarken, hava savunma sistemlerinin bir seyir füzesini imha ettiği ve olayda yaralananların olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Havalimanı, art arda saldırıların hedefi oldu. Dün 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 309 kişinin yaralandığı havalimanında bugün de 4. terminalin yolcu salonuna yönelik bir saldırı gerçekleştirildi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının kaynağının henüz belirlenemediğini bildirdi. Yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktığını aktaran Maliki, havalimanı çevresindeki hava savunma sistemlerinin bir seyir füzesini havada imha ettiğini ve alevlere derhal müdahale edildiğini kaydetti.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA) tarafından yapılan açıklamada ise bugünkü saldırıda yaralananların olduğu belirtildi. Yaralıların sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, terminaldeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

GACA, dün havalimanını hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 309 kişinin yaralandığını duyurmuştu.