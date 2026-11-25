"KOZMETİK, TURİZM VE GIDA BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK SEKTÖR ELE ALINACAK": SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt de bu yılki zirvenin sürdürülebilirlik ve helal ekonomi ekseninde şekillendiğini belirterek sorumlu üretim ve kaynakların verimli kullanımının önemine dikkati çekti. Fuarda kozmetik, turizm ve gıda başta olmak üzere birçok sektörün ele alınacağını aktaran Övüt, atık yönetimi ve ürün dağıtım politikalarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Övüt, Helal Expo'da sürdürülebilir helal yaşam, helal turizm ve etik konularının da gündeme geleceğini aktararak, "Oluşturduğumuz standartlarla hem üretici hem de tüketici için belirli bir sistem hayata geçiriyoruz. Bu zirve sadece bilgi ve tecrübe paylaşımı değil, somut adımlar atmak için de bir fırsat olacak. Birlikte adım atalım ve helal ekosistemini daha da büyütelim." ifadelerini kullandı.