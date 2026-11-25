Nar, ilk olarak kan oranınızı artırır, kısacası kan yapar. Nar sirkesi yaparak dinç olabilirsiniz, bu sirkenin, bu karşımın tek faydası kan ile ilgili değil, aynı zamanda güzel ve bakımlı kadınlar için sivilceleri azaltan bir yöntemdir. Özel güzellik merkezlerinin gizli sırlarından birisi, birçok kişi bilmez ancak nar sirkesidir.

Sağlık için oldukça faydalı olan Nar suyundan yapılan Nar sirkesi yapımı:

Malzemeler:

3 bardak su

6 bardak nar suyu

1çay kaşığı kaya tuzu

1 tatalı kaşığı nohut

1 tattlı kaşığı bulgur

1 parça ekmegin dış kabuğu

Hazırlanışı:

Nohut, bulgur ve ekmek kabuğu bir tülbente yada gazlı beze sarılır. Tüm malzemeler büyükçe bir cam kavonoza konulur, iyi mayalanması için bir çay kaşığı da elma sirksi ilave edilir. Tülbentte sarılı olan (Nohut,bulgur ve ekmek kabuğu) da kavonaza atılır. Üzerini tülbentle yada gazlı bezle örterek bir lastikle bağlayın ağzı açık olarak 10 gün bekletin.10 gün sonra sirkeniz hazırdır. Narı kullanarak hangi hastalıklara fayda sağlarsınız?

Nar sirkesinin faydaları;

İşte evde çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz nar sirkesinin bilinen, bilinmeyen tüm faydaları:

– Dişeti kanaması sorunu yaşıyorsanız nar sirkesi ile bunu önleyebilirsiniz, dişe iyi gelir

-Saç dökülmesine karşı nar sirkesi faydalıdır, erkekler bu sebepten dolayı nar sirkesi kullanıyor,

– Yüksek tansiyonu ortalama değerlerde tutar,

– Tansiyonumuzu sağlıklı noktada tutacak noktada düzenler,

– Kalbimizi korur ve kalp sağlığında çok faydalıdır,

– Enfeksiyona ve diğer virüs tehditlerine karşın bağışıklığa destek verir,

– Enerji verir ve gün içinde dinç olmanızı sağlar,

– İdrar söktürücüdür,

– Bağışıklık sistemini güçsüz ve kolay hastalanan kişiler için destektir, direnci artırır

– Kolesterol ve kan şekerimizi düzenler, çok fazla artmasını ya da azalmasını engeller,

– Bağırsak parazitlerine karşı doğal tedavidir,

– İshali durdurur, bağırsak hastalıklarına karşı çözümdür,

– Ciltte olumlu katkısı vardır ve güzel ciltler için, lekesiz dokular için önemlidir

– Cilt enfeksiyonu yaşamamak için nar sirkesi kullanabilirsiniz

– Böbrek yaraları varsa, nar sirkesi ile iyileşebilirsiniz.

– Göz ağırısına karşı ekşi nar taneleri mercimek ve gül suyundan oluşan karışımın göz kapakları üstüne yarım saat konması,

– Göz kaşıntısında nar usaresinin pişirilerek süzüldükten sonrasında hazırlanan ılık sıvının sürme şeklinde göze sürülmesi,

– Kalp çarpıntısına karşı nar tanelerinin dövülerek damıtılmış suyla şurup halinde içilmesi,

-Dış basura karşı nar sirkesi son derece önemli faydalara sahiptir

– Romatizma ağrılarının hissedildiği eklem ve uzuvlara nar şırası sürüldüğünde ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.

-Nar sirkesi, yağ yakar. Özellikle bel bölgesi kalın olan kişiler, sirke ile zayıflayabilirsiniz.