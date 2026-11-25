Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in, Gaziantep’e ziyareti sırasında CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandığı olaya ilişkin davanın ilk duruşması Gaziantep 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar, sanık avukatı ve müşteki avukatı hazır bulundu.

Duruşmada olay gününü anlatan sanık Seydi Ahmet Keleş, "Ben olay gününden önce Yeni Parti'ye atanan il başkanları ile birlikte bir mekanda alkol alarak yemek yedik. O sırada o il başkanları ile tartışma yaşadık. Ama o gün geri barıştık. Daha sonra evdeydim. Melih Meriç vekilimiz beni telefonla aradı ve bana ‘benim arkamdan nasıl küfürlü konuşursun, nasıl münakaşaya girersin, yanına geleceğim' diye küfürlü konuştu. Olay günü 14.00 sıralarında evimde alkol aldım. Olay saatinden yaklaşık 15-20 dakika önce Melih Meriç tekrar aradı ve konum atmamı isteyip küfürlü konuştu. Yaklaşık 5-6 dakika kadar sonra beni yine aradı ve 'Aşağıya in, sitenin önündeyim' dedi. Ben de kendisinin tavırlı konuşmaları, koruması olması ve kendisine ait silah olmasından dolayı bir anlık korku ve panikle evde bulunan meyve bıçağı alıp pantolonumun arka cebine koyarak aşağıya indim" dedi.

ALKOLLÜ GELDİ, KÜFÜR ETTİ, YUMRUK ATTI

Sanık savunmasının devamında, "Sitenin girişinde karşılaştık, Melih Meriç, 'sen benim arkamdan nasıl konuşuyorsun' diyerek küfür etti. Sakinleştirmeye çalıştım ama tehdit ve hakaretler etti. Bu sırada eliyle yumruk yaparak bana vurdu, yumruğu boynuma geldi, ben tam olarak hatırlamamakla birlikte ya yere düştüm ya da geriye doğru tökezledim. Bu sırada ben belimde bulunan meyve bıçağını çıkarttım ve 'vekilim çık git buradan' dedim. Kendisi de tökezleyerek yere düştü, bu sırada ayağa kalktım ve elimdeki bıçağı kendisine göstererek korkutmak ve evimin önünden gitmesini sağlamak için etrafta bulunan vatandaşlara seslenerek 'bakın bu şahıs bana vuruyor, bana küfür ediyor, gitmiyor, gelin gönderin' diye çevredekilerden yardım istedim ancak bu sırada vekil bana küfür ederek, üzerime gelmeye ve yine vurmaya devam etti. Ben de bu sırada elimdeki bıçakla kendimi korumak amaçlı kendisine doğru bıçağı savurdum. Bu sırada ben bıçağın kendisine isabet edip etmediğini dahi anlamadım, birkaç saniye sonra gömleğinde kan lekelerini görünce yaralandığını fark ettim. Çevredeki şahıslara 'Allah için şuradan bir ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün' dedim. Vekil benim dostumdur. Onu öldürmek gibi bir düşüncem asla yoktu. Vekil olay günü alkollüydü. Çok pişmanım tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

MERİÇ HAZIR EDİLECEK

Mağdur vekilinin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, mağdurun bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Mağdurun tedavi gördüğü hastaneye müzekkere yazılarak uygulanan tedavilere ve ameliyat notlarına ilişkin kayıtların örneklerinin mahkemeye gönderilmesini isteyen heyet, söz konusu belgelerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek mağdurun mevcut rahatsızlığının bıçak yaralanmasından mı yoksa hastanede uygulanan tedaviden mi kaynaklandığının tespit edilerek rapor hazırlanmasını karar verdi.

Heyet, Abuzer Ç.'nin adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, Hakan K.'nin tahliyesine, Seydi Ahmet Keleş’in ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.