Bu durumun göz önüne alınarak ev hapsi kararının verildiğini söyleyen Alçı, sosyal medyada yer alan bazı iddialara da yanıt vererek şunları kaydetti: “Fatma Betül Hanım böyle tehdit edecek, meydan okuyacak bir karakter değil. Aksine çok daha ürkek. Benim anladığım kadarıyla 'Bizim kız içeride mahvoluyor' duygusunu geçirdi.”