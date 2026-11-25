Fatma Betül Sayan Kaya neden tahliye edildi? Nagehan Alçı kızının durumuna dikkat çekti
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kararları sonrası başlatılan fon soruşturmasında tutuklanan ve ardından ev hapsiyle tahliye edilen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında gazeteci Nagehan Alçı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi; Alçı, kararın arka planında hem sağlık sürecinin hem de birkaç ay önce açık kalp ameliyatı geçiren kızının durumunun etkili olduğunu belirterek sosyal medyadaki iddialara yanıt verdi.